Πλοίο προσέκρουσε στον λιμενοβραχίονα στη Ραφήνα και τον έκοψε στα δύο - Εικόνες από το σημείο

Το βράδυ της Δευτέρας (08/06), σημειώθηκε ατύχημα με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο το οποίο προσέκρουσε στο στον βόρειο λιμενοβραχίονα στο λιμάνι της Ραφήνας με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.
Ειδικότερα και όπως μεταφέρει το irafina.gr, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Andros King έπεσε στο σημείο και το έκοψε, κυριολεκτικά, στα δύο.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβαινόντων του πλοίου, αλλά και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων.
Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές, που προχώρησαν σε καταγραφή του περιστατικού και αξιολόγηση των ζημιών.
Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.
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