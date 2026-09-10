Ποια είναι η γιατρός που θα έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Πληθώρα ερωτημάτων προκαλεί η υπόθεση γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υποστηρίζεται ότι συνέβη το περιστατικό ανακοπής του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η θεραπεία θα γινόταν το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας στο φως σοβαρά ερωτήματα για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου και τις επίσημες ιδιότητες της θεράποντος ιατρού.

Η εικόνα στα συνέδρια και η πραγματικότητα του Ιατρικού Συλλόγου

Σε παλαιότερη παρουσίασή της σε συνέδριο στη Σύρο, η γιατρός υποστήριζε ότι η ολιστική ιατρική προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Στην ομιλία της επικαλούνταν τον Ιπποκράτη, δηλώνοντας πως «κερδίζουμε χρόνο, δηλαδή αυτό που γίνεται σε δύο χρόνια κλασικής οδού, σε δύο μέρες ανεβαίνουμε άλλο επίπεδο υγείας».

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Παρά το γεγονός ότι προλογίστηκε ως Μαιευτήρας-Γυναικολόγος και γιατρός ολιστικής ιατρικής, τα επίσημα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) την εμφανίζουν καταγεγραμμένη ως «Ιατρό άνευ ειδικότητας». Αυτό σημαίνει ότι έχει καταθέσει το πτυχίο της, αλλά δεν έχει λάβει επίσημα τίτλο ειδικότητας, εγείροντας αμφισβητήσεις για τη χρήση του τίτλου της γυναικολόγου.

Το πλούσιο βιογραφικό και οι τίτλοι σπουδών

Στο βιογραφικό της, η ίδια αναφέρει ότι ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής–Γυναικολογίας και έλαβε μεταπτυχιακό (MSc) στη Μοριακή Βιολογία, το οποίο εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή.

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Παράλληλα, δηλώνει σπουδές στη Φυσική Ιατρική (Βοτανική, Ομοιοπαθητική, Βελονισμό, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Μικροσκοπία Ζωντανού Αίματος, Νευροθεραπεία, Σαμανική Ιατρική), δεύτερο μεταπτυχιακό στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, καθώς και δεύτερη διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη με αντικείμενο τη νόσο Lyme. Από το 2005 υποστηρίζει ότι εργάζεται στο ιδιωτικό της ιατρείο στο Κολωνάκι με επίκεντρο την πρόληψη και την εξισορρόπηση της υγείας, ενώ εμφανίζεται και ως ιατρική διευθύντρια σε άλλη εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, των θεραπειών και της παρακολούθησης. Η ίδια περιέγραφε την πλασμαφαίρεση ως μια διαδικασία φιλτραρίσματος του αίματος μέσω δύο φλεβών, η οποία διαρκεί 2-3 ώρες ανά συνεδρία. Όπως υποστήριζε, το αίμα περνά σταδιακά ανά 200 ml από ειδικά φίλτρα που κατακρατούν τις τοξίνες και επιστρέφει καθαρό στον οργανισμό.