Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού των γιατρών που διατηρούν την κλινική, ρίχνοντας νέο φως στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, αστυνομικές δυνάμεις και κλειδαράς ανέμεναν την άφιξη δικαστικού λειτουργού. Μόλις ο εισαγγελέας έφτασε στο σημείο, οι αρχές προχώρησαν στην παραβίαση της εισόδου κάνοντας χρήση τροχού. Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα άτομα προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου λίγο αργότερα κατέφθασε και η αδερφή του γνωστού τραγουδιστή.

Λίγο νωρίτερα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξήλθαν από τις εγκαταστάσεις της κλινικής έχοντας στα χέρια τους πολύτιμο αποδεικτικό υλικό, το οποίο εσωκλείεται σε τέσσερις ογκώδεις φακέλους και μία ειδική σακούλα συλλογής πειστηρίων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα μεταφέρθηκαν άμεσαστα υπηρεσιακά οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε ετοιμότητα ακριβώς μπροστά από την είσοδο της κλινικής.

Πλέον, ο φάκελος της υπόθεσης περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς το σύνολο των τεκμηρίων παίρνει τον δρόμο για τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εκεί, οι ειδικοί θα εξετάσουν το υλικό με κάθε λεπτομέρεια, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες και τα αίτια της τραγικής απώλειας.

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Γιώργος Μαζωνάκης: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ στο σπίτι των ιατρών στο Ψυχικό

Παράλληλα, με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ στο ιδιωτικό ιατρείο, εκτυλίχθηκε και στο σπίτι των ιατρών στο Ψυχικό.

Αύριο η διαδικασία νεκροψίας: Η οικογένεια Μαζωνάκη ζήτησε τεχνικό σύμβουλο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Αν και η νεκροψία-νεκροτομή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης, μετατέθηκε τελικά για το πρωί της Παρασκευής (11/09).

Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του τραγουδιστή, προκειμένου να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος που θα παραστεί στη διαδικασία για τη διευκρίνιση των ακριβών αιτίων θανάτου.

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Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Από νωρίς το πρωί, στελέχη του «ελληνικού FBI» αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιούν διαδοχικές εφόδους και αυτοψίες στο ιδιωτικό ιατρείο, συλλέγοντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.