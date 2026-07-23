Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ποινική δίωξη για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου που μετά την σύλληψη του φέρεται να ομολόγησε το άγριο έγκλημα.

Ο κατ' ομολογίαν δολοφόνος του 73χρονου δικηγόρου, που οδηγήθηκε αργά το απόγευμα στον Εισαγγελέα, κατηγορείται μετά την δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος κατάγεται από την Αίγυπτο, μετά τον Εισαγγελέα οδηγήθηκε σε Ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για την απολογία του.

Διαβάστε ακόμα: Κάμερες και δακτυλικά αποτυπώματα «έκαψαν» τον 28χρονο για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Πώς οδηγήθηκαν οι Αρχές στη σύλληψή του

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του 28χρονου ξεκίνησε μέσα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού που βρισκόταν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. από τις 20 Ιουλίου. Στα πλάνα καταγράφεται ένας άνδρας με κοστούμι και χαρτοφύλακα να εισέρχεται στην πολυκατοικία της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ σε κοντινή απόσταση τον ακολουθεί ένα ακόμη άτομο.

Τα στοιχεία αυτά, σε απόλυτη συνάρτηση με τα δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον χώρο του εγκλήματος, ταυτοποίησαν τον δράστη. Ο 28χρονος επιχείρησε να θολώσει τα ίχνη του, δηλώνοντας στις Αρχές 4-5 διαφορετικές διευθύνσεις. Παρά τις έρευνες σε όλα τα πιθανά κρησφύγετα και τις πιάτσες που σύχναζε, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να του περάσουν χειροπέδες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών.

Αποκαλυπτικό του μένους με το οποίο επιτέθηκε στο θύμα, είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού ο δράστης έσπασε το χέρι του. Στη συνέχεια, μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες, δίνοντας ωστόσο ψευδή στοιχεία, ενώ δεν δίστασε να πουλήσει το λάπτοπ του δολοφονημένου δικηγόρου για μόλις 50 ευρώ.

