Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν τον 89χρονο στην φυλακή: «Θέλω να δώσω 2.000 ευρώ στον κάθε τραυματία»

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο. Στην τρίωρη απολογία του είπε στην ανακρίτρια για το σχέδιο του να φτάσει στο Στρασβούργο για να συνεχίσει και εκεί τους πυροβολισμούς. Για το μόνο πράγμα που ζήτησε συγγνώμη είναι για τους τραυματίες. Όπως είπε «θέλω να τους αποζημιώσω δίνοντας 2.000 ευρώ στον καθένα».

Η στάση του προς τον εισαγγελέα από την άλλη, ήταν απειλητική, λέγοντας του ότι πρέπει να τον φοβάται, ενώ στις Αρχές έδειξε ένα εισιτήριο για Στρασβούργο.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τη στάση του 89χονου είναι ότι ήταν και ύποπτος φυγής αλλά και ύποπτος να τελέσει νέα αδικήματα. Άρα η απόφαση για την προφυλάκισή του ήταν μονόδρομος.

Ο κατηγορούμενος προσήλθε στα δικαστήρια χαιρετώντας τους δημοσιογράφους και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με προορισμό τις φυλακές. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του δεν έδειξε μεταμέλεια για την πράξη του.

Όπως υποστήριξε, η ενέργειά του οφείλεται στη συσσωρευμένη αγανάκτηση, καθώς –όπως ανέφερε– δεν του αναγνωρίζονταν τα απαιτούμενα ένσημα για τη χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης ύψους 100 ευρώ. Τόνισε ότι είχε εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα στην Ελλάδα και είχε προσφύγει ακόμη και σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς αποτέλεσμα.

Η απολογία του 89χρονου και το χρονικό της υπόθεσης

Στην απολογία του περιέγραψε τη μακρόχρονη ψυχική και οικονομική επιβάρυνση που υπέστη, σημειώνοντας ότι δαπάνησε περίπου 30.000 ευρώ για τον δικαστικό του αγώνα. Όπως είπε, η κατάσταση αυτή ενίσχυσε την οργή και την απογοήτευσή του, ενώ αποκάλυψε ότι είχε προειδοποιήσει τις αρχές με επιστολή προς την Εισαγγελία Αθηνών, δηλώνοντας πως θα αντιδρούσε ένοπλα αν δεν επιλυόταν το ζήτημά του. Η επιστολή αυτή είχε οδηγήσει τότε στην ακούσια νοσηλεία του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, αποφάσισε να υλοποιήσει το σχέδιό του όταν θεώρησε ότι δεν υπήρχε πλέον χρόνος για αναβολές. Αρχικά επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Πάτρα, όμως στη συνέχεια άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού. Έπειτα μετέβη στο Πρωτοδικείο, όπου άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι ο δράστης πυροβολούσε προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ επικρατούσε αναστάτωση στον χώρο.

Ο 89χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα σε ξενοδοχείο στην Πάτρα. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, αναδεικνύοντας ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες

Πλέον, οδηγείται στη φυλακή, δηλώνοντας ότι δεν φοβάται τον εγκλεισμό και σκοπεύει να περνά τον χρόνο του αφηγούμενος ιστορίες από το Σικάγο στους συγκρατούμενούς του.