Αποχώρησαν, το μεσημέρι της Κυριακής, τα μέλη της ΑΡΑΣ από τον χώρο του Πολυτεχνείου και λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης στο χώρο που είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι.

Θυμίζουμε πως χθες υπήρξαν συμπλοκές με τραυματίες, ανάμεσα στα μέλη της Συσπείρωσης και αναρχικούς, μέσα στο Πολυτεχνείο και ενώ έξω εξελισσόταν κατάθεση στεφανιών και προσέλευση πολιτών για να αποδώσουν τιμές.

[Αθήνα] Οι παρακρατικοί τραμπούκοι της ΑΡΑΣ αποχώρησαν από το Πολυτεχνείο



Το δίκιο το έχουν οι εξεγερμένοι και οχι οι ρουφιάνοι και οι προσκυνημένοι #antireport #laf_portal pic.twitter.com/pHd5R4B3Qe — Land & Freedom (@laf_portal) November 16, 2025

Μόλις αποχώρησαν οι τραμπουκοι της ΑΡΑΣ με γιουχαίσματα απο τον κόσμο που βρίσκεται στο #Πολυτεχνείο

Στα τσακίδια!#antireport pic.twitter.com/D5OZsKVkrM — Μπούρμπουνας (reborn) (@skourkos2012) November 16, 2025

Τα «σπάνε» ΑΡΑΣ και ΜέΡΑ25

Μετά από τη συμπλοκή το ΜέΡΑ25, το οποίο συνεργάζεται την ΑΡΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση που έπαιρνε αποστάσεις από τα γεγονότα. Μάλιστα την Κυριακή, ο Γιάνης Βαρουφάκης με ανάρτησή του προανήγγειλε το τέλος της συνεργασίας, με πρόταση που προτίθεται να καταθέσει μέσα στην ημέρα στην πολιτική γραμματεία.

«Τέλος η συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ. Αυτό θα εισηγηθώ απόψε σε έκτακτη συνεδρίαση της ΠΓ. Μόνο έτσι μπορεί να ευοδωθεί η ενωτική μας πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στην οποία παραμένουμε αφοσιωμένοι. Με αδιαπραγμάτευτες αρχές και αγωνιστική συνέπεια» έγραψε χαρακτηριστικά.