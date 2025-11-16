Μενού

Πολυτεχνείο 2025: Αποχώρησαν τα μέλη της ΑΡΑΣ - «Κεραυνοί» Βαρουφάκη και διακοπή συνεργασίας

Τα μέλη της ΑΡΑΣ αποχώρησε από το Πολυτεχνείο λίγο πριν από την προγραμματισμένη συγκέντρωση.

Αποχώρησαν, το μεσημέρι της Κυριακής, τα μέλη της ΑΡΑΣ από τον χώρο του Πολυτεχνείου και λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης στο χώρο που είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι. 

Θυμίζουμε πως χθες υπήρξαν συμπλοκές με τραυματίες, ανάμεσα στα μέλη της Συσπείρωσης και αναρχικούς, μέσα στο Πολυτεχνείο και ενώ έξω εξελισσόταν κατάθεση στεφανιών και προσέλευση πολιτών για να αποδώσουν τιμές.

 

Τα «σπάνε» ΑΡΑΣ και ΜέΡΑ25

Μετά από τη συμπλοκή το ΜέΡΑ25, το οποίο συνεργάζεται την ΑΡΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση που έπαιρνε αποστάσεις από τα γεγονότα. Μάλιστα την Κυριακή, ο Γιάνης Βαρουφάκης με ανάρτησή του προανήγγειλε το τέλος της συνεργασίας, με πρόταση που προτίθεται να καταθέσει μέσα στην ημέρα στην πολιτική γραμματεία.

«Τέλος η συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ. Αυτό θα εισηγηθώ απόψε σε έκτακτη συνεδρίαση της ΠΓ. Μόνο έτσι μπορεί να ευοδωθεί η ενωτική μας πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στην οποία παραμένουμε αφοσιωμένοι. Με αδιαπραγμάτευτες αρχές και αγωνιστική συνέπεια» έγραψε χαρακτηριστικά.

 

