Η συνήγορος των δύο κατηγορούμενων για τον πολύνεκρο εμπρησμό στη Marfin το 2010, Άννυ Παπαρρούσου δήλωσε έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων ότι η εκτίμησή της είναι ότι οι συλλήψεις έγιναν με «δικογραφία που δεν έχει καν υπόσταση» και υπέστη επεξεργασία

«Πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Απ' ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη, με βάση αυτά που διαβάζω, ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση» σημείωσε αρχικά.

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Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία είπε ότι αρχικά θα αποδοθούν κατηγορίες από την εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στον αρμόδιο ανακριτή. «Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μολονότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, πρέπει να σας πω ότι από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί» τόνισε, κλείνοντας, η Άννυ Παπαρρούσου.

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Τα νέα στοιχεία για τη Marfin και οι συλλήψεις

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, εξετάστηκαν από την αρχή όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ προέκυψαν νέα ευρήματα και έγινε αναλυτική σύγκριση που οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.

Οι δύο συλληφθέντες είναι 42 ετών, ενώ η γυναίκα που αναζητείται είναι 46χρονη και έχει φύγει πριν από έξι χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα. Αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Οι τρεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Λεπτομέρεις για την υπόθεση αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν από την Ελληνική Αστυνομία. Η έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται πως η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, έχασαν τις ζωές τους την ημέρα εκείνη.