Λίβανος: Επισιτιστική κρίση στον ορίζοντα - Το Ισραήλ βομβαρδίζει κυριολεκτικά τον πρωτογενή τομέα

Καθώς οι επεκτατικές επιθέσεις του Ισραήλ μαίνονται στα νότια της χώρας, ο Λίβανος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία επισιτιστική κρίση, λόγω των πληγμάτων στη γεωργική παραγωγή, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Οι επιπτώσεις του πολέμου του σιωνιστικού καθεστώτος, δεν περιορίζονται πλέον στην καταστροφή υποδομών και την απώλεια ζωών. Έχουν αρχίσει σταδιακά να επηρεάζουν τον πρωτογενή τομέα, με καταστροφές καλλιεργήσιμων εκτάσεων, δολοφονίες παραγωγών και εκτοπισμού τους από την παραγωγική τους βάση.

Στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Γεωργίας του Λιβάνου αποκαλύπτουν το μέγεθος της επιταχυνόμενης επιδείνωσης που αντιμετωπίζει ο τομέας, ενώ οι επίσημες προειδοποιήσεις κάνουν λόγο για μια ακόμη βαθύτερη επισιτιστική κρίση.

Λίβανος: Πεδίο βομβαρδισμών τα χωράφια της χώρας

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Γεωργίας Νιζάρ Χάνι προειδοποίησε για τις κλιμακούμενες επιπτώσεις του πολέμου στη λιβανέζικη γεωργία, αποκαλύπτοντας ότι περίπου το 22,5% της παραγωγικής γης της χώρας έχει επηρεαστεί άμεσα από τις πρόσφατες επιθέσεις.

Η κρίση δεν περιορίζεται στην απώλεια γης. Ο Χάνι τόνισε ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα την εθνική επισιτιστική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι το ποσοστό του πληθυσμού που χρειάζεται επείγουσα επισιτιστική βοήθεια έχει αυξηθεί από 18% σε 24%, σύμφωνα με έκθεση που συντάχθηκε από κοινού με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ.

Οι αριθμοί αυτοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων που αντιμετωπίζει ο Λίβανος. Η κρίση επηρεάζει όλους τους κατοίκους της χώρας —Λιβανέζους, Σύρους και Παλαιστινίους— αντανακλώντας την αυξανόμενη πίεση στο εθνικό επισιτιστικό σύστημα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η μείωση της γεωργικής παραγωγής δεν είναι ο μόνος παράγοντας της κρίσης· συνδυάζεται με:

την πτώση της αγοραστικής δύναμης

τη μείωση των ευκαιριών απασχόλησης

τη συρρίκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών

Έτσι, ένα ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού εξωθείται στην αδυναμία κάλυψης βασικών διατροφικών αναγκών.

Όσον αφορά τις ζημιές επί τόπου, η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι περίπου 56.264 εκτάρια γεωργικής γης έχουν υποστεί ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων περισσότερα από 4.300 εκτάρια μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο νότιος Λίβανος υφίσταται το μεγαλύτερο βάρος, με 64 πόλεις να συνεχίζουν να πλήττονται παρά τις συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός. Οι κατεστραμμένες γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή φτάνουν τα 18.559 εκτάρια, δηλαδή το 6,4% της συνολικής γεωργικής γης της χώρας.