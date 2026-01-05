Πώς «βλέπουν» Έλληνες πολίτες την επίθεση στη Βενεζουέλα: «Ενδιαφέρονται μόνο για τα πετρέλαια»

Την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, αλλά και το τι σημαίνουν ως προηγούμενο για τον υπόλοιπο κόσμο, εκφράζουν Έλληνες πολίτες, μετά την αμερικανική επιχείρηση εναντίον του Νικολάς Μαδούρο.



Οι περισσότεροι μιλούν για κατάλυση του διεθνούς δικαίου και την επικράτηση του «νόμου του ισχυρού», αναφερόμενοι και σε γεωπολιτικά παιχνίδια, οικονομικά συμφέροντα και μια νέα εποχή ανασφάλειας που θυμίζει σκοτεινές περιόδους του παρελθόντος.

«Η εποχή έχει αλλάξει»

Ο εκδότης Νίκος Κατσιαούνης (Εκδόσεις Έρμα) εκτιμά πως η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την αλλαγή εποχής και την αδυναμία του διεθνούς δικαίου να διευθετήσει πλέον τις κρίσεις.



«Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο συνέβη στη Βενεζουέλα τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι επιβεβαιώνει με τον πιο δυνατό τρόπο ότι η εποχή έχει αλλάξει. Ότι πλέον περνάμε σε μια καινούργια εποχή. Προσωπικά δεν μου προκάλεσε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, ήταν κάτι αναμενόμενο. Και είναι αναμενόμενο γιατί η Αμερική έκανε ακόμα μια φορά αυτό που κάνουν από την αρχαιότητα όσες δυνάμεις έχουν αυτό που λέμε μια αυτοκρατορική πολιτική. Οπότε η παρέμβαση, η αλλαγή καθεστώτων σε άλλες χώρες, είναι ένα, θα έλεγα, δομικό στοιχείο όλων των δυνάμεων οι οποίες λειτουργούν με αυτή τη λογική», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Συνεχίζοντας, εξηγεί τους λόγους πίσω από την αμερικανική στρατηγική: «Νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνει η Αμερική πλέον, επειδή αντιλαμβάνεται ότι σιγά-σιγά χάνει τη δύναμή της -και αυτό είναι εμφανές, εξάλλου το ξέσπασμα των πολέμων σημαίνει ότι η μεγάλη υπερδύναμη που παλιά μπορούσε να διευθετεί τα πράγματα, πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό- νομίζω ότι ξαναγυρνάμε πάλι στο περίφημο δόγμα Μονρόε.

Δηλαδή η Αμερική θέλει να ελέγξει πάλι όλη την ήπειρό της. Και ο λόγος ο οποίος το έκανε στη Βενεζουέλα είναι προφανής. Δεν ήταν ούτε τα ναρκωτικά, ούτε τίποτα άλλο. Ήταν η απόπειρά της να πετάξει έξω από τη Βενεζουέλα -και στις χώρες που ενδεχομένως να ακολουθήσουν- τις παρεμβάσεις τόσο της Ρωσίας όσο και της Κίνας. Γιατί είναι γεγονός ότι και η Ρωσία και η Κίνα τα τελευταία χρόνια, ίσως και δεκαετία θα έλεγα, επενδύουν στη Λατινική Αμερική. Το ίδιο σημαίνει η απειλή του Τραμπ για τη Γροιλανδία, για την Κούβα που ακούμε τώρα, για τον Παναμά κλπ».

«Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τους λαούς, μόνο για τα πετρέλαια»

Για τον Αλέξανδρο, εργαζόμενο στην εστίαση, τα κίνητρα είναι καθαρά οικονομικά, ενώ εκφράζει τον φόβο του για την τροπή που παίρνουν τα πράγματα παγκοσμίως.



«Ξεκίνησε η χρονιά άσχημα στον κόσμο με αυτό το πράγμα που έγινε στη Βενεζουέλα. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν θεωρώ ότι έγινε για κάποιον άλλο λόγο πέραν από οικονομικούς λόγους, εκείνο στα πετρέλαια και τα λοιπά. Δεν υπάρχει... δεν ενδιαφέρεται κανένας Τραμπ και καμία Αμερική για κανένα λαό στον πλανήτη. Ούτε για ναρκωτικά... Όλα αυτά είναι λίγο μια δικαιολογία για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους», δηλώνει και προσθέτει: «Ανησυχώ και τρομάζω με όλους αυτούς τους πολέμους που γίνονται. Τι να πω; Ευελπιστώ να κοιτάξουμε μπροστά, να πάει κάπως μπροστά ο κόσμος και να αφήσουμε όλα κάποια πράγματα πίσω».

«Το δίκαιο επιβάλλεται μόνο από όσους έχουν δύναμη»

Η Ηλιάνα, από την πλευρά της, μίλησε για την αίσθηση ανασφάλειας που προκαλεί η συνειδητοποίηση ότι μια υπερδύναμη μπορεί να παρακάμψει τη βούληση ενός λαού.



«Με τρόμαξε. Κατάλαβα ότι η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην είμαστε ασφαλείς και όταν μία υπερδύναμη, ένα ισχυρό κράτος μπορεί τόσο εύκολα να καταλύσει... χωρίς να ερωτηθεί ο ίδιος ο λαός στην ουσία και να προκύψει αυτό με κάποιους δημοκρατικούς τρόπους. Και το τι συμφέροντα μπορεί να κρύβονται πίσω από κάτι τέτοιο», αναφέρει.

Η ίδια κάνει έναν παραλληλισμό με την Ελλάδα, εκφράζοντας την ανησυχία της για την ισχύ των νόμων απέναντι στους ισχυρούς:

«Φυσικά μου δημιουργεί ανησυχία, γιατί θυμίζει εικόνες από το παρελθόν, θυμίζει πόλεμο. Ναι, τα πράγματα φαίνονται δύσκολα. Αν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα θα ένιωθα μεγάλη ανησυχία, γιατί θα καταλάβαινα ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, ότι οι νόμοι ίσως να μην είναι ικανοί να σε κρατήσουν ασφαλή. Και ότι επιβάλλονται από όσους έχουν την εξουσία και δεν είναι ίδιοι για όλους. Δηλαδή όσοι είναι αδύναμοι, ίσως να μην ισχύει ο νόμος και το δίκαιο γι' αυτούς. Οπότε το δίκαιο και ο νόμος επιβάλλεται μόνο από όσους έχουν δύναμη και εξουσία».

Καταλήγοντας, ο κ. Κατσιαούνης επισημαίνει τον κίνδυνο νέων συγκρούσεων: «Θα έλεγα ότι ναι μεν δημιουργεί μια έκπληξη στην ανθρωπότητα, αλλά από την άλλη δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον και το διεθνές δίκαιο, το οποίο ορίστηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έπαιζε το ρόλο της διευθέτησης των πραγμάτων. Τώρα εγώ νομίζω ότι περνάμε πλέον σε μια νέα εποχή, μια ανακατάταξη δυνάμεων, οπότε πλέον επανέρχεται η έννοια της ισχύος. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο και δημιουργεί τις πιθανότητες να έχουμε περισσότερα ξεσπάσματα, πολεμικά ξεσπάσματα στον κόσμο».



Ένας άλλος πολίτης παρομοίασε τις τακτικές της ηγεσίας των ΗΠΑ με τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας:



«Η ιστορία κάνει κύκλους δυστυχώς. Θα ζήσουμε φριχτές μέρες. Ένας διάδοχος του Χίτλερ έχει βγει στο προσκήνιο».