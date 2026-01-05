Τα 148 λεπτά για τη σύλληψη Μαδούρο στο Καράκας: Πώς σχεδιάστηκε η επιχείρηση των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ χρειάστηκαν μόλις δύο ώρες και 28 λεπτά για να «συλλάβουν» τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το The Guardian, πίσω όμως από αυτή την επίδειξη ισχύος κρύβονταν μήνες μυστικού σχεδιασμού, που άφησαν 30 εκατομμύρια Βενεζουελάνους σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Η CIA «χαρτογραφεί» τη ζωή του Μαδούρο

Κρίσιμος πυλώνας της Επιχείρησης Absolute Resolve ήταν η CIA. Από τον Αύγουστο, όπως αναφέρει το The Guardian, ο στόχος των αμερικανικών υπηρεσιών ήταν να δημιουργήσουν ένα πλήρες «προφίλ ζωής» του Μαδούρο: πού κινείται, πού κοιμάται, τι τρώει, τι φοράει - ακόμη και ποια είναι τα κατοικίδιά του.

Την ίδια στιγμή, ο Μαδούρο ενίσχυε την προσωπική του ασφάλεια. Μείωσε τις δημόσιες εμφανίσεις του, άλλαζε συνεχώς τόπο διανυκτέρευσης - έξι έως οκτώ διαφορετικά σημεία - και στηρίχθηκε περισσότερο στην κουβανική αντικατασκοπεία.

Η κρίσιμη πληροφορία και ο εντοπισμός στη Φουέρτε Τιούνα

Παρά τα μέτρα ασφαλείας, το βράδυ της Παρασκευής οι ΗΠΑ εντόπισαν τον Μαδούρο σε συγκρότημα κατοικιών μέσα στη στρατιωτική βάση Φουέρτε Τιούνα στο Καράκας.

Το The Guardian σημειώνει ότι η CIA αποκάλυψε πως διέθετε και ανθρώπινη πηγή μέσα στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση.

Μέχρι τον Νοέμβριο, το ένα τέταρτο του αμερικανικού στόλου βρισκόταν στην Καραϊβική, ενισχυμένο από το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford με 4.000 άτομα πλήρωμα. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: αιφνιδιασμός και πλήρης αεροπορική κυριαρχία.

Η εντολή Τραμπ και η έναρξη της επιδρομής

Στις 10:46 μ.μ. ώρα Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την τελική εντολή. Το πρώτο βήμα ήταν η εξουδετέρωση της βενεζουελάνικης αεράμυνας. Πύραυλοι Tomahawk, AGM‑88 Harm και μαχητικά F‑35 έπληξαν βάσεις, ραντάρ και κέντρα επικοινωνιών

. Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, πάνω από 150 αμερικανικά αεροσκάφη συμμετείχαν στη νυχτερινή επιχείρηση.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η διακοπή ρεύματος στο Καράκας οφειλόταν σε «ειδική τεχνογνωσία» των ΗΠΑ.

Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες έδειξαν βομβαρδισμό σταθμού παραγωγής ενέργειας, κάτι που υποδηλώνει ότι η διακοπή πιθανότατα προήλθε από την ίδια την επιχείρηση και όχι από κυβερνοεπίθεση.

Τα ελικόπτερα της Delta Force πέταξαν μόλις 100 πόδια πάνω από τη θάλασσα για να αποφύγουν τα ραντάρ. Ένα βίντεο από το Καράκας έδειξε εννέα ελικόπτερα Black Hawk και Chinook να πετούν σε σχηματισμό προς τη βάση. Μόνο ένα υπέστη ζημιές από πυρά, χωρίς να καταρριφθεί.

Αντίγραφο του κτιρίου στις ΗΠΑ και η τελική έφοδος

Οι ΗΠΑ είχαν κατασκευάσει ακριβές αντίγραφο του κτιρίου όπου διέμενε ο Μαδούρο, ώστε η Delta Force να εκπαιδευτεί σε πραγματικές συνθήκες. Είχαν μαζί τους πυρσό για τις ατσάλινες πόρτες και διαπραγματευτή του FBI σε περίπτωση ομηρίας.

Η μάχη ήταν σύντομη αλλά σφοδρή. Σύμφωνα με το The Guardian, μεγάλο μέρος της φρουράς του Μαδούρο σκοτώθηκε. Ο ίδιος προσπάθησε να φτάσει στο ασφαλές δωμάτιο, αλλά -όπως είπε ο Τραμπ - «τον έσπρωξαν τόσο γρήγορα» που δεν πρόλαβε να κλείσει την πόρτα.

Η απομάκρυνση και το τέλος της επιχείρησης

Στις 4:29 π.μ., τα ελικόπτερα με τον Μαδούρο και τη Φλόρες απογειώθηκαν από τη Φουέρτε Τιούνα και κατευθύνθηκαν προς την Καραϊβική, όπου τους παρέλαβε το USS Iwo Jima.

Παρότι η επιχείρηση θεωρείται στρατιωτικά άψογη, το The Guardian επισημαίνει ότι οι πολιτικές συνέπειες παραμένουν αβέβαιες.

Ο αναλυτής Matthew Savill σχολίασε ότι οι ΗΠΑ «αφαίρεσαν μερικούς ανθρώπους», αλλά αυτό δεν ισοδυναμεί με «αποκεφαλισμό» του καθεστώτος.