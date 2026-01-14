Παρά τα σενάρια για κλιμάκωση των αγροτικών μπλόκων, μετά τη σύσκεψη της Πανελλαδικής επιτροπής αγροτών στον Παλαμά Καρδίτσας, οι αγρότες συμφώνησαν στην πραγματοποίηση συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια απόφαση που κανείς δεν περίμενε.

Η ανατροπή των δεδομένων και η απόρριψη του ενδεχομένου της κλιμάκωσης ήρθε μετά από επικοινωνία των δύο πλευρών -των κυβερνητικών στελεχών και των εκπροσώπων των αγροτών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open, οι αγρότες είχαν ζητήσει συνάντηση με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έτσι συνολικά 30 άτομα, εκ των οποίων 23 θα είναι γεωργοί, 5 κτηνοτρόφοι, 1 μελισσοκόμος και 1 από τον κλάδο της αλιείας, πρόκειται να βρεθούν τελικά στο Μέγαρο Μαξίμου, διεκδικώντας ευνοϊκότερες λύσεις από αυτές της προηγούμενης συνάντησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «κόκκινες γραμμές» για εκείνους πρόκειται να αποτελέσουν το υψηλό κόστος παραγωγής, η συμφωνία Mercosur και το εμβόλιο των αιγοπροβάτων.

Η πιθανότερη ημέρα συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των μπλόκων είναι η ερχόμενη Παρασκευή, εφόσον ανοίξουν οι δρόμοι.

Στο μεταξύ, από αύριο Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, αναμένεται αποκλιμάκωση ανά τα μπλόκα που έχουν στηθεί στην επικράτεια, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως ξεκαθαρίζουν οι αγρότες, ολική απόσυρση των τρακτέρ τους από τους δρόμους, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο του συλλαλητηρίου σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους στην επερχόμενη συνάντηση.

Οι δύο προτάσεις και η απόφαση

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της Πανελλαδικής σύσκεψης κατατέθηκαν δύο προτάσεις, με την πρώτη να συμφωνεί με την συμμετοχή στον διάλογο με παράλληλη πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ενώ με την δεύτερη να περιέχει τον διάλογο χωρίς κινητοποιήσεις.

Η πρόταση που επικράτησε ήταν η δεύτερη, σηματοδοτώντας την πρόθεση των αγροτών να κάνουν το βήμα της θεσμικής συζήτησης με την κυβέρνηση, χωρίς να ακολουθήσει συλλαλητήριο, εν αναμονή της επίσημης πρόσκλησης και του καθορισμού του ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης: «Ναι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη από τους αγρότες της Καρδίτσας - Τι αποφάσισαν

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους των αγροτοκτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

«Αυτό που αποφασίστηκε στο τέλος είναι ότι δεν θα χρειαστεί το ΑΤΑΚ σε αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων. Θα προχωρήσουμε μαζί με την ΑΑΔΕ στην δημιουργία ενός συστήματος, το οποίο θα είναι μια βάση δεδομένων όλων των αγροτεμαχίων και όλων των ιδιοκτησιών, ώστε από το 2026 να γίνονται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ με πιο απλό και γρήγορο τρόπο», ανέφερε εκπρόσωπος των αγροτών Διαμαντής Διαμαντόπουλος σε δηλώσεις του έξω από το Μέγαρο.

Σε δηλώσεις προχώρησε και ο Κώστας Τσιάρας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έδωσε το «παρών» στην σύσκεψη μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη τονίζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα.

«Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν προκύψει τελευταία σχετικά με την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, αλλά και συνολικά παθογένειες που υπάρχουν στον ελληνικό αγροτικό κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η απάντηση του Μαξίμου στο «ναι» των αγροτών

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του παραβατικού ή έχουν απασχολήσει τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για τη συνάντηση με τους αγρότες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να ισχύει η ρητή προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμένουν ανοιχτοί.

Διαβάστε επίσης: Τι απαντά το Μαξίμου στο «ναι» των αγροτών για συνάντηση με τον Μητσοτάκη - «Υπάρχουν όροι»

Η διαπραγμάτευση με τους αγροτοσυνδικαλιστές θα πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες, με περιορισμένη συμμετοχή παρατηρητών όπου κριθεί απαραίτητο. Οι όροι που είχαν τεθεί από την αρχή για τον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου παραμένουν: ολιγομελής σύνθεση και ενδεχομένως περιορισμένη παρουσία κάποιων παρατηρητών.