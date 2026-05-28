Από το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, μέχρι την Ελληνική Αστυνομία, η παραφιλολογία για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε από τη στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματος: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΛΑΣ, μιλώντας στην εκπομπή «Το Χουμε», στον ΣΚΑΪ, τοποθετήθηκε με τη σειρά της για το όνομα του νέου πολιτικού φορέα.

«Πώς νιώθετε που υπάρχει και άλλη εκπρόσωπος Τύπου της Ε(Λ)ΛΑΣ;», ρώτησε χιουμοριστικά ο Κώστας Τσουρός. «Η Ελληνική Αστυνομία είναι μια και αυτό δεν αλλάζει», απάντησε η Κωνσταντίνα Δημογλίδου και συμπλήρωσε: «Είναι διαφορετικές οι τελείες, προσοχή».