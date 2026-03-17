Στην επόμενη «ανάσα» έχουν στραμμένα τα βλέμματα οι μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα. Την επόμενη εβδομάδα, θα απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης ενόψει της 25ης Μαρτίου και μετά ακολουθεί το Πάσχα 2026.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα 2026

Φέτος, το Πάσχα 2026 πέφτει Κυριακή 12 Απριλίου και αυτό σημαίνει πως θα εορταστεί νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό, τα μαθήματα πριν από το Πάσχα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Διαβάστε ακόμα: Πώς ξεκίνησε η διακίνηση κροτίδων κάτω από τις μύτες όλων και πώς ανήλικοι εμπλέκονται στο δίκτυο

Τη μέρα εκείνη, όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά και με τη λήξη των μαθημάτων θα ξεκινήσει η πασχαλινή περίοδος ανάπαυσης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η πασχαλινή αργία ξεκινά επίσημα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές χτυπά τη Δευτέρα 20 Απριλίου.