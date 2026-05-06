Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια - Η τελευταία ημέρα μαθημάτων

Στην τελική ευθεία μπαίνει η φετινή σχολική χρονιά, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να προετοιμάζονται για την περίοδο των εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει καθορίσει το γενικό πλαίσιο, τόσο για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων, όσο και για τις Πανελλαδικές, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις

Όσον αφορά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, το ακριβές πρόγραμμα καταρτίζεται από την κάθε σχολική μονάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου. Στα Γυμνάσια (Α', Β' και Γ' τάξη), οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως και τις 15 Ιουνίου.

Στα Λύκεια, η διαδικασία ξεκινά νωρίτερα, στις 18 Μαΐου. Ειδικότερα, για την Α’ και Β’ Λυκείου οι εξετάσεις θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου, με τα αποτελέσματα να αναμένονται μέχρι τις 19 του μήνα.

Αντίθετα, οι τελειόφοιτοι της Γ’ Λυκείου θα ολοκληρώσουν τις απολυτήριες εξετάσεις τους σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα, από τις 18 έως τις 25 Μαΐου. Με αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματά τους θα εκδοθούν έως τις 27 Μαΐου, επιτρέποντάς τους να αφοσιωθούν αποκλειστικά στις Πανελλαδικές.

Η μάχη των Πανελλαδικών για τα ΓΕΛ

Η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων ανοίγει στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου ακολουθούν τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και η Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού του κάθε μαθητή.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι μαθητές θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Ο κύκλος των βασικών εξεταζόμενων μαθημάτων κλείνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία (Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Φυσική (Θετικών Σπουδών και Υγείας) και την Οικονομία (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά μαθήματα

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), η πρεμιέρα έχει οριστεί για το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στις 2 Ιουνίου ακολουθεί η εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ το διάστημα από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου είναι αφιερωμένο στις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας.

Τέλος, ο φετινός εξεταστικός μαραθώνιος ολοκληρώνεται με τα Ειδικά Μαθήματα, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026.

Την ίδια περίπου περίοδο, και συγκεκριμένα από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές και πρακτικές δοκιμασίες για όσους υποψηφίους από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).