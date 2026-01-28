Πραγματογνώμονας για το τροχαίο στη Ρουμανία: «Αποκλείω να κόλλησε το τιμόνι» - Τι λέει για τις συνθήκες ορατότητας

Την ώρα που αναζητούνται τα ακριβή αίτια της τραγωδίας που γράφτηκε στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία, Έλληνας γιατρός που συνομίλησε με τραυματία αποκάλυψε ότι μετά την πρώτη προσπέραση που έκανε το βαν των οπαδών, μπλόκαρε το τιμόνι του και δεν μπόρεσε να στρίψει.

Ωστόσο, ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς κάνοντας ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από το τροχαίο δυστύχημα απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο μιλώντας στο skai.gr.

«Από τη μακρόχρονη εμπειρία μου πάνω στη διερεύνηση τροχαίων και μηχανολογικών βλαβών, το αποκλείω 1.000%», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε ότι η ορατότητα ήταν καλή ώστε να είναι ορατό το κόκκινο φορτηγό και δεν πραγματοποιήθηκε κανένας αποφευκτικός ελιγμός ούτε φρενάρισμα.

Αναλύοντας το υλικό σημειώνει ότι το βαν κάνει προσπέραση, την ολοκληρώνει με επιτυχία και αντί να επανέλθει στο κανονικό ρεύμα, συνεχίζει να καβαλά τη διπλή γραμμή σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων.

Ο κ. Μαδιάς ανέφερε επίσης πως δεν τίθεται ζήτημα ομίχλης, καθώς το βαν έχει ορατότητα και βλέπει το κόκκινο φορτηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και στιγμιαία κάνει ελιγμό προς τα αριστερά υπό γωνία 20-25 μοιρών, πηγαίνοντας κατευθείαν πάνω στον κινούμενο στόχο, χωρίς να έχει συντελεστεί κανένας αποφευκτικός ελιγμός ούτε φρενάρισμα.

«Είναι σαφές πως έρχεται στο αντίθετο ρεύμα άλλο όχημα, φαίνεται και το χρώμα ότι είναι κόκκινο. Γιατί να κάνει προσπέραση λοιπόν; Ας πάει κανονικά στο δεξιό ρεύμα. Το μοιραίο όχημα δεν κάνει ούτε έναν αποφευκτικό ελιγμό, ούτε μικρής ή μεγάλης έκτασης τροχοπέδηση. Ακόμη και να βγάλουμε από την εξίσωση, να εξαφανίσουμε εντελώς το φορτηγό, το βανάκι θα κινούνταν εκτός δρόμου στα παρακείμενα χωράφια.

Οι πληροφορίες μου από τη Ρουμανία είναι ότι στον δρόμο αυτόν έχουμε 60-70 νεκρούς τον χρόνο, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και χωρίς μπάρες ασφαλείας εθνικών οδών. Είναι κυριολεκτικά καρμανιόλα, όπως καρμανιόλα είναι και όλοι οι επαρχιωτικοί δρόμοι στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι χώρες είναι πρωταθλητές στα τροχαία σε όλην την Ευρώπη».

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην ΕΡΤ Έλληνα γιατρός που συνομίλησε με τραυματία, αυτός του αποκάλυψε ότι μετά την πρώτη προσπέραση που έκανε το βαν των οπαδών, μπλόκαρε το τιμόνι του και δεν μπόρεσε να στρίψει.

Ο κ. Δημήτρης Κούκουλας εργάζεται στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν αρχικά οι τραυματίες, αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή του καθώς είναι γαστρεντερολόγος. ΄Όταν έμαθε τι συνέβη, πήγε στο νοσοκομείο που διακομίστηκαν στην Τιμισοάρα για να βοηθήσει όπου μπορεί, όπως είπε.

Ερωτώμενος για το εάν κατάφερε να μιλήσει με κάποιον από τους τραυματίες, σημείωσε πως μίλησε με τους δύο που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο ένας, που έχει τα πιο ελαφριά τραύματα, του είπε ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα του Lane Assist και κόλλησε το τιμόνι.

«Μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assistance, έγινε μία προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο» είπε, ειδικότερα ο γιατρός.

Προσέθεσε πως ο ασθενής είχε πλήρη διαύγεια και το επαναλαμβάνει συνεχώς.