Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για το επεισόδιο στον Νέο Κόσμο: «Δεν σκότωσα κανέναν, εκείνος επιτέθηκε»

Ο 29χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σήμερα(21/11) μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος . Παράλληλα βρέθηκε στο Εφετείο και θα δικαστεί για μια παλιότερη υπόθεση που σχετίζεται με επίθεση εναντίον δύο δημοτικών αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας το 2022.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε πως ο θάνατος του 58χρονου δεν προήλθε από τα δικά του χτυπήματα. Επικαλέστηκε μάλιστα την ιατρική γνωμάτευση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία η αιτία θανάτου ήταν «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα», ενώ επέμεινε ότι το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε.

«Ζητώ συγγνώμη για την οποιαδήποτε εμπλοκή, αλλά δεν σκότωσα κανέναν.

Εκείνος μου επιτέθηκε, δεν γνωριζόμασταν, δεν είχαμε τίποτα μεταξύ μας. Ήρθε κατά πάνω μου», φέρεται να δήλωσε ενώπιον του ανακριτή.

Τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 58χρονου

Σύμφωνα με τo Open beyond, ο θάνατος του 58χρονου αποδίδεται σε κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο από τον ξυλοδαρμό, καθώς και σε πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία καρδιάς.

Ο ιατροδικαστής δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα για τον θώρακα, καθώς οι προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) ενδέχεται να προκάλεσαν κατάγματα. Πιο ασφαλή συμπεράσματα αναμένονται από τις εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ το έντονο στρες του επεισοδίου σε συνδυασμό με τον ξυλοδαρμό φαίνεται ότι συνέβαλαν στην καρδιακή ανακοπή που υπέστη.