Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: H απάντηση της εργαζόμενης στον Άδωνι Γεωργιάδη

Η τεχνολόγος ακτινολογικού εργαστηρίου Δέσποινα Τζιάκα απαντά δημόσια στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας εκδικητική συμπεριφορά από τη διοίκηση του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» μετά την καταγγελία της για σοβαρό περιστατικό πτώσης ανελκυστήρα.

Η εργαζόμενη, με 23 χρόνια υπηρεσίας στο ΕΣΥ, κάνει λόγο για ταπεινωτική αντιμετώπιση επειδή τόλμησε να μιλήσει, ενώ η άδειά της ανακλήθηκε με επίσημη αιτιολογία «λόγους ασφάλειας» — επιβεβαιώνοντας εμμέσως την ύπαρξη προβλήματος.

Η εργαζόμενη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» καταγγέλλει την εκδικητική συμπεριφορά της διοίκησης μετά την πτώση ασανσέρ που παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή και εργασιακό εκφοβισμό.

Η απάντηση της εργαζόμενης στον Γεωργιάδη

Όπως αναφέρει η εργαζόμενη σε ανάρτησή της: «Η διαμαρτυρία μου κ. υπουργέ αφορά την εκδικητική και ταπεινωτική συμπεριφορά της διοίκησης του νοσοκομείου, όταν τόλμησα να καταγγείλω το περιστατικό».

Εργάζομαι τα τελευταία 23 χρόνια ως Τεχνολόγος Ακτινολογικού Εργαστηρίου στο Νοσοκομείο "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" με αυταπάρνηση και μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον ασθενή.

Διαβάστε επίσης: Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: «Δεν διαπιστώθηκε καμία βλάβη στο ασανσέρ» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στις 10 Αυγούστου 2025 μου δόθηκε εντολή να ανεβώ στον 3ο όροφο του Νοσοκομείου για να διενεργήσω ακτινογραφία επί κλίνης σε ασθενή σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Και ενώ βρισκόμουν στον ανελκυστήρα με το βαρύ ακτινογραφικό μηχάνημα και έτοιμη να εξέλθω, συνέβη το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟ ο ανελκυστήρας να πέσει βίαια.

Το ότι δεν πολτοποιήθηκα από το μηχάνημα οφείλεται στην άμεση αντίδραση μου και την βοήθεια ενός ατόμου, που από τύχη βρισκόταν στο σημείο.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει σε ανελκυστήρα δημόσιου Νοσοκομείου, αλλά καθώς φαίνεται πλέον το έχετε συνηθίσει. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι, προ οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, σπεύσατε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα λέγοντας οτι ο ανελκυστήρας λειτουργούσε άψογα, αφού διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά και ότι βρίσκεται σε λειτουργία.

Ευτυχώς οι φωτογραφίες του άδειου φρεατίου σας διαψεύδουν. είναι σοβαρά πράγματα αυτά; και μπορούν να γίνονται ανεκτά από τη διοίκηση του νοσοκομείου;

Η διαμαρτυρία μου κ. Υπουργέ δεν αφορά την διενέργεια ΕΔΕ, ούτε το γεγονός ότι έχασα τις διακοπές μου, που πράγματι είναι πολύτιμες. Αφορά την εκδικητική και ταπεινωτική συμπεριφορά της διοίκησης του νοσοκομείου, όταν τόλμησα να καταγγείλω το περιστατικό. Οι αντιφάσεις του εγγράφου μη χορήγησης άδειας το αποδεικνύουν.

Ο εργασιακός εκφοβισμός δεν θα γίνει ανεκτός