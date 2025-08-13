Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Η φωτιά κύκλωσε τον αστικό ιστό - Βιβλικές καταστροφές σε Χίο, Πρέβεζα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Πάτρα λόγω της μεγάλης φωτιάς που κατακαίει την Αχαΐα από χτες την ώρα που οι καταστραοφές είναι βιβλικές σε Χίο και Πρέβεζα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη το βράδυ στους κατοίκους των περιοχών Σούλι, Ρηγανόκαμπος και Εγλυκάδα του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, εξ΄ αιτίας της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Στην Αρόη που έχει εκκενωθεί, η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια ενώ μέτωπο υπάρχει και στον Αγ. Παντελεήμονα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να μην περάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, αλλά η ένταση των ανέμων και το ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υψηλές θεροκρασίες, συντείνουν στο να αλλάζει η εικόνα και διάσπαρτες μικρές εστίες, οι οποίες ελέγχονται από την πυροσβεστική ξαναφουντώνουν, με τη βοήθεια του δυνατού αέρα.

Αναζωπύρωση το βράδυ της Τετάρτη είχε σαν αποτέλεσμα να απειλούνται σπίτια. Με μήνυμα από το 112, καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Οι φλόγες κοντεύουν να φτάσουν στο ύψος της γέφυρας στην Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου.

Σε 3 διαφορετικές πυρκαγιές στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα.

Στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αναφέρουν πως η φωτιά που ξέσπασε χτες στα Συχαινά δεν φαίνεται να είναι τυχαία ή να προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα. Έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με κινήσεις δύο ατόμων που θεωρούνται ύποπτα με δίκυκλο. Σε συνεργασία με την Αστυνομία, ερευνούν την ενδεχόμενη εμπλοκή των ατόμων αυτών στην πυρκαγιά.

Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Διακοπή κυκλοφορίας σε:

Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της οδού Ηρακλέους προς Περιμετρική Πατρών

Οδός Λυκοχόρου Πάτρα

Περιμετρική Πατρών (Εθνική Οδός) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ( προς Πύργο και προς Αθήνα),από Μποζαϊτικα ( Τόφαλος) μέχρι κόμβο Γλαύκου

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο του ΧΥΤΑ Πάτρας και την Δυτική Αχαΐα που απειλήθηκε νωρίτερα από τα πύρινα μέτωπα. Καταστράφηκαν επιχειρήσεις και σπίτια. στην ΒΙΠΕ, δύο βιομηχανικές μονάδες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Στα Μοιραίικα, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, τουλάχιστον 7 σπίτια και η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καταστράφηκαν. Γεωργικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στις περιοχές Καμίνια, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα που δοκιμάστηκαν από την πυρκαγιά στη δυτική Αχαΐα.

Κόλαση επί Γης στη Χίο

Ανεξέλεγκτη και αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση στη Χίο, με το χωριό Κηπουριές να κινδυνεύει καθώς η φωτιά μπήκε μέσα στον οικισμό.

Οι Αρχές εξανάγκασαν νωρίτερα τους κατοίκους να φύγουν, καθώς μέχρι τότε κάθονταν στις περιουσίες τους.

Ο άνεμος όμως άλλαξε, οι πολλές εστίες φωτιάς ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα μεγάλο ενιαίο μέτωπο που καίει ανεξελέγκτα ότι βρει στο πέρασμά του.

Οι άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση συνεχώς και καίνε ύλη άκαυτη, βρίσκονται σε δάσος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και πάει στον ορεινό όγκο του Πελιναίου.

Στο μέτωπο στην περιοχή Σπαρτούντα προς Χάλανδρα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με πεζοπορα τμήματα και εθελοντικές ομάδες προσπαθούν να κρατήσουν τη φωτιά να μην περάσει το δρόμο μετά το χωριό Φυτά. Από τις 20:45 και μέχρι το τελευταίο φως του ήλιου επιχείρησαν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Το μέτωπο αυτό μαίνεται ανεξέλεγκτο με τις φλόγες να έχουν μπει στο χωριό Κηπουριές.

Στο άλλο μέτωπο, μετά το χωριό Βολισσός, βόρεια, μεταξύ Παρπαριάς και Πυραμάς, η διεύθυνση των ανέμων αλλάζει και δίνει την αισιοδοξία ότι η φωτιά θα στραφεί στα καμένα και θα σβήσει, βοηθώντας έτσι τους πυροσβέστες.

Σημαντικές είναι οι ζημιές στη Βολισσό, όπου κάηκαν σπίτια και τροχόσπιτα, όπως και στον Κάμπο της Βολισσού, με ελιές και εσπεριδοειδή να έχουν γίνει στάχτη.

Σοκαριστικό βίντεο από drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής.

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στην Πρέβεζα

Σε τρία μέτωπα δίνουν τη μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Αναζωπύρωση αντιμετωπίζεται και στον Αμμότοπο Άρτας.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένα μέτωπο κινείται προς λίμνη Ζηρού. Ένα δεύτερο κινήθηκε προς τον οικισμό Γοργόμυλο. Ένα τρίτο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Καμπί. Τα δύο από τα μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα. Οι άνεμοι δημιουργούν διάσπαρτες εστίες που ανατροφοδοτούν τις εστίες της φωτιάς.

Νωρίτερα την Τετάρτη (13/8), με αλλεπάληλα μηνύματα του 112, κλήθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες να μετακινηθούν από πολλές περιοχές: Απο Κερασώνα και Αγ. Παρασκευή, να μετακινηθούν προς τα Ιωάννινα. Από τον Αμμότοπο να μετιακινηθούν προς Κιάφα. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά, να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα.

Έχουν καεί σπίτια, ελαιώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. 17 κοινότητες είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Τρόμος με τις αναζωπυρώσεις στην Ζάκυνθο

Μαχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ορεινή ζώνη ανάμεσα στις κοινότητες Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο στο όρος Διμηνίτσα. Τα εναέρια μέσα εξαντλούν κάθε χρονικό περιθώριο στις ρίψεις, για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς σε γεωργικές καλλιέργειες (ελαιώνες, αμπελώνες).

Με μήνυμα του 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μουζάκι, Λαγοπόδο, Ρομύρι και Παντοκράτορα, να μετακινθούν προς την Χώρα Ζακύνθου. Την ίδια ώρα, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα, αλλά και ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά, που κατευθύνεται προς Έξω Χώρα.

Η φωτιά καιεί σε ορεινή δύσβατη περιοχή και ειδικές μονάδες δασοκομάντος επιχειρούν να την ανακόψουν για να μην φτάσει στην οικιστική περιοχή. Εθελοντές συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο άνεμος αλλάζει συνεχώς διεύθυνση δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Οριοθετημένες οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα

Οριοθετημένες είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας.

Η πυρκαγιά στο δήμος Βόλβης εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η φωτιά στο Μαυροβούνι της Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση.

Και στις δύο περιοχές παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροβεστικής υπηρεσίας.

