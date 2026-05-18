Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης - «Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο»

Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για το τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στη Ρόδο, που στοίχισε τη ζωή σε δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, καθώς νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο οχημάτων.

Συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει τη στιγμή που το όχημα του 44χρονου τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρασύρει το αυτοκίνητο που επέβαιναν η 57χρονη μητέρα με την 26χρονη κόρη της.

Εικόνες από το τραγικό δυστύχημα, μαρτυρούν την κατάσταση του οχήματος μετά το τροχαίο, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Μαΐου 2026, στις 14:40, στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου–Λίνδου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του οδικού δικτύου.

Μια αυτόπτης μάρτυρας δηλώνει στον ANT1: «Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο πίσω μας και νομίζαμε πως γινόταν κάποια κόντρα».

Όπως υποστήριξε η ίδια μάρτυρας, αυτοκίνητο που ταιριάζει στην περιγραφή του οχήματος που ενεπλάκη στο περιστατικό, κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα κάνοντας ελιγμούς:

«Μέσα σε δευτερόλεπτα, μας προσπερνάει ένα μικροκαμωμένο ασημί αυτοκίνητο, κάνοντας ζιγκ - ζαγκ. Μάλιστα είπα στον σύζυγό μου να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα γιατί κάποιος τρέχει πάρα πολύ... Είπα στον σύζυγό μου: έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον».

Το χρονικό του τροχαίου

Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα ανετράπη, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτό να εγκλωβιστούν. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό τους, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας. Οι δύο επιβάτιδες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ μαζί του επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, τα οποία δεν υπέστησαν σοβαρό τραυματισμό.

Προ λίγου, ο 44χρονος οδηγός πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, με την προϊσταμένη να ασκεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του για το θανατηφόρο τροχαίο.