Ρόδος: Δίωξη για κακούργημα στον 44χρονο οδηγό για τον θάνατο μητέρας και κόρης

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε πριν από λίγο η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επιτόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της.

Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων.

Ο 44χρονος συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Το χρονικό

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Μαΐου 2026, στις 14:40, στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου–Λίνδου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του οδικού δικτύου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα ανετράπη, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτό να εγκλωβιστούν. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό τους, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας. Οι δύο επιβάτιδες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ μαζί του επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, τα οποία δεν υπέστησαν σοβαρό τραυματισμό.

Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος παραδέχεται ότι οδηγούσε με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο, υποστηρίζει όμως ότι το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα δύο θύματα παραβίασε ερυθρό σηματοδότη προκειμένου να πραγματοποιήσει αναστροφή με κατεύθυνση προς τη Λίνδο, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίζεται, να μην μπορέσει να αποφύγει τη σύγκρουση.

Οι ισχυρισμοί του αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας την ταχύτητα των οχημάτων, την πορεία τους, καθώς και τη λειτουργία και την ένδειξη του φωτεινού σηματοδότη τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Η υπόθεση οδηγείται στην τακτική ανάκριση, όπου μέσω τεχνικών πραγματογνωμοσυνών και καταθέσεων μαρτύρων θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.