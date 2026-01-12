Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή για τον Σεπτέμβριο στο Εφετείο - Δήλωσε κώλυμα η συνήγορός της

Για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 αναβλήθηκε η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της Ρούλας Πισπιρίγκου, που αφορά τον θάνατο της κόρης της, Τζωρτζίνας Δασκαλάκη.

Η κατηγορούμενη έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Τζωρτζίνας, ενώ της έχουν επιβληθεί δύο ακόμη ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης, Βάσως Πανταζή, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου παρευρέθηκαν ο πρώην σύζυγος της κατηγορούμενης, Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και συγγενικά της πρόσωπα.

Η πρωτόδικη απόφαση

Ομόφωνα ένοχη για την ανθρωποκτονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, εις βάρος της 9χρονης Τζωρτζίνας, είχε κρίνει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών τη Ρούλα Πισπιρίγκου στις 29.03.24. Της επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, όπως πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας.

Το δικαστήριο έκρινε πως η 34χρονη έδωσε κεταμίνη στην 9χρονη κόρη της με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παίδων. Ένοχη κρίθηκε και για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Καραμανδάνειο, όταν η Τζωρτζίνα υπέστη ανακοπή.

Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας, δήλωσε πως η πελάτισσα του είναι αθώα και τόνισε πως η υπόθεση θα ανατραπεί στο Εφετείο. Ταυτόχρονα είπε πως είναι έκπληκτος επειδή η απόφαση του Μικτού Ορκωτού ήταν ομόφωνη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο άκουσμα της απόφασης η Ρούλα Πισπιρίγκου παρέμεινε ψύχραιμη και με σκυμμένο το κεφάλι, ενώ η μητέρα της ξέσπασε σε κλάματα.

«Μετά από 99 συνεδριάσεις, λύεται η συνεδρίαση» είπε η πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού. Η δικαστική λειτουργός ενημέρωσε την καταδικασμένη σε ισόβια πως μπορεί να ασκήσει έφεση, με την 35χρονη να απαντά: «Την έχω ασκήσει ήδη».