Σοβαρές καταγγελίες από εργαζόμενη στη Βιολάντα: «Τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδιναν σημασία»

Εργαζόμενη της μπιστοβιομηχανίας Βιολάντα, η οποία έχασε την κόρη της κατά τη διάρκεια της φωτιάς στις δομές στα Τρίκαλα, κάνει σοβαρές καταγγελίες για παραλείψεις που ίσως να οδήγησαν στην τραγωδία.

Η γυναίκα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επεσήμανε πως εδώ και κάποιο διάστημα μύριζαν «υγραέριο» στους χώρους του εργοστασίου, αλλά «δεν έδινε κανένας σημασία».

«Εργάζομαι εκεί 28 χρόνια στην πρωινή βάρδια. Εδώ και έναν μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένας σημασία» επεσήμανε, ειδικότερα.

Η ίδια έκανε λόγο για πεταμένα καλώδια στο πάτωμα και γενικώς μία εικόνα αποδιοργάνωσης. «Όλα τα καλώδια πεταμένα κάτω, δεν συντηρούσαν τίποτα, τίποτα

να μας πετάει το ρεύμα πέρα, τίποτα» κατήγγειλε και συνέχισε: «πολύμπριζα κάτω στο δάπεδο, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε και να λέμε και να μην κάνουν τίποτα».

Λυγίζοντας για την απώλεια του παιδιού της, που εργαζόταν εδώ και 13 χρόνια στη Βιολάντα, διερωτήθηκε πώς θα καταφέρει να μεγαλώσει το εγγόνι της τώρα.

«Έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια είχε η κόρη μου εκεί. Εγώ 28, έλεγα ότι θα αφήσω τα κόκαλα μου εγώ στη Βιολάντα αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα. Και έχω το εγγονάκι μου. Τι θα κάνω τώρα εγώ; Πού θα σταθώ;»

Επέμεινε πως οι εργαζόμενοι έλεγαν στους υπευθύνους τα προβλήματα και για τη μυρωδιά του υγραερίου. «Αλλά δεν έκανε κανείς τίποτα, και ας τους λέγαμε. Μύριζε μέσα, είχε διαρροή μέσα εδώ και καιρό».

Η φωτιά, όπως είπε, «δεν ήρθε από τον φούρνο. Οι κοπέλες που ήταν στον φούρνο βγήκαν σώες, η κόρη μου και τα άλλα κορίτσι, που ήταν 30 μέτρα μακριά πέρα από τον φούρνο, αυτές σκοτώθηκαν».