Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη των αερομεταφορών στην Ελλάδα, η Ryanair ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για τον χειμώνα του 2026, εξαπολύοντας παράλληλα δριμεία επίθεση κατά της Fraport Greece και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Η εταιρεία αποφάσισε να αποσύρει τη δραστηριότητά της εξαιτίας των υψηλών χρεώσεων των αεροδρομίων. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση μείωσε το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF) από τα 12€ στα 3€, η Ryanair κατηγορεί τη Fraport και το Αεροδρόμιο Αθηνών ότι δεν πέρασαν αυτή τη μείωση στους επιβάτες, αλλά την κράτησαν ως κέρδος, αυξάνοντας παράλληλα τα δικά τους τέλη.

Οι επιπτώσεις με αριθμούς

Η απόφαση αυτή φέρνει «βαρύ χειμώνα» για τον ελληνικό τουρισμό το 2026:

Απώλεια επιβατικών θέσεων: 700.000 λιγότερες θέσεις (-45% συνολικά, -60% ειδικά στη Θεσσαλονίκη).

Κατάργηση 12 δρομολογίων: Μεταξύ αυτών, πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη, Στοκχόλμη, καθώς και η σύνδεση Αθήνα-Μπέργκαμο.

Αποχώρηση αεροσκαφών: 3 αεροσκάφη (επένδυση 300 εκατ. δολαρίων) μεταφέρονται σε Αλβανία, Ιταλία και Σουηδία.

Αναστολή λειτουργίας: Τα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου θα μείνουν χωρίς πτήσεις της εταιρείας τη χαμηλή περίοδο.



Ο Chief Commercial Officer της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε:

«Η Ryanair λυπάται που ανακοινώνει το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη και τις μειώσεις στην Αθήνα για τον χειμώνα του 2026, γεγονός που θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 θέσεων και 12 δρομολογίων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην αναστολή λειτουργίας στα Χανιά και το Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλίσουν τη μείωση του ADF, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη όπου το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά +66% από το 2019.»

«Η απομάκρυνση 3 αεροσκαφών, 500.000 θέσεων (-60% σε σχέση με τον χειμώνα του 2025) και 10 δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη για τον χειμώνα του 2026 θα είναι καταστροφική για την πόλη και την περιοχή, καθώς η Ryanair παρείχε το 90% της διεθνούς χωρητικότητας χαμηλού κόστους της Θεσσαλονίκης τον περασμένο χειμώνα. Δυστυχώς, πλέον δεν θα υπάρχουν χαμηλοί ναύλοι για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, ενώ θα πληγεί και ο τουρισμός όλο τον χρόνο. Τα αεροσκάφη αυτά θα μεταφερθούν στην Αλβανία, στην περιφερειακή Ιταλία και στη Σουηδία, όπου τα αεροδρόμια μετέφεραν τις φορολογικές μειώσεις της κυβέρνησης — γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, τουρισμό και θέσεις εργασίας στις περιοχές αυτές κατά τον χειμώνα.»

«Υπάρχει ευκαιρία για την Ελλάδα να εξασφαλίσει σημαντική ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης όλο τον χρόνο. Αυτή η επένδυση, όμως, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν το γερμανικής διαχείρισης μονοπώλιο της Fraport Greece μετακυλίσει πλήρως τη φορολογική μείωση της ελληνικής κυβέρνησης από τον Νοέμβριο του 2024, επιτρέποντας σε αεροπορικές εταιρείες όπως η Ryanair να προσφέρουν τη συνδεσιμότητα που απαιτείται για να μειωθεί η χρόνια εποχικότητα της Ελλάδας.»

Στο «σφυρί» το μέλλον του 2027

Η Ryanair αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οριστικής αποχώρησης από Θεσσαλονίκη και Κρήτη ακόμα και για το καλοκαίρι του 2027. Η παραμονή της θα κριθεί από ένα και μόνο πράγμα: τη μείωση των τελών. Αν οι χρεώσεις δεν πέσουν, τα αεροσκάφη δεν θα επιστρέψουν.

Τα αεροσκάφη που μέχρι σήμερα «πετούσαν» τα χρώματα της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζουν βαλίτσες για ανταγωνιστικές χώρες. Αλβανία, Ιταλία και Σουηδία υποδέχονται τον στόλο της Ryanair, προσφέροντας κίνητρα και χαμηλότερα κόστη που η Ελλάδα αρνήθηκε να εφαρμόσει.

Πέρα από τους τουρίστες, το κλείσιμο της βάσης έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Σύμφωνα με το insider.gr, περίπου 100 εργαζόμενοι επηρεάζονται άμεσα. Αν και η διοίκηση της Ryanair δήλωσε πως θα γίνει προσπάθεια απορρόφησής τους σε άλλες βάσεις του εξωτερικού λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας, τίποτα δεν θεωρείται σίγουρο για το εργασιακό τους μέλλον.