Σαλαμίνα: «Απειλούσε εμένα, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου» λέει δικηγόρος για την 46χρονη

Σε μια δήλωση – «φωτιά» προχώρησε την Κυριακή (30/11) η γνωστή δικηγόρος Βάσω Πανταζή, αναφερόμενη στην 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη είχε αρχικά ομολογήσει τη δολοφονία στη Σαλαμίνα, ωστόσο πλέον ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τα γεγονότα και αρνείται τις κατηγορίες.

Η δικηγόρος, μέσω καταγγελτικής ανάρτησης στο Facebook, υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη επί δύο χρόνια δημοσιοποιούσε βίντεο με δηλώσεις της για εκκρεμείς υποθέσεις (όπως η υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό και η Ρούλα Πισπιρίγκου) και την έβριζε δημόσια, ενώ έφτασε στο σημείο να απειλεί την ίδια, τα παιδιά και την οικογένειά της.

Στη συνέχεια, η κα Πανταζή τόνισε ότι δεν εκπλήσσεται από τη συμπεριφορά αυτή, σημειώνοντας πως η ωμή διαδικτυακή βία εξαπλώνεται συνεχώς, χαρακτηρίζοντας όσους αναρτούν απειλές και ύβρεις ως «ακραία αντικοινωνικές και επικίνδυνες προσωπικότητες».

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Η καθ ομολογίαν δολοφόνος της πεθεράς της στη Σαλαμίνα, επί 2 χρόνια, ανέβαζε βίντεο με δημόσιες τοποθετήσεις μου για εκκρεμείς υποθέσεις που χειριζόμουν (12χρονη στον Κολωνό, Ρούλα Πισπιρίσκου κοκ) και με έβριζε δημόσια σκαιότατα. Είχε φτάσει σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να απειλεί εμένα, τα παιδιά μου και την οικογένεια μου και να ρίχνει κατάρες.

Με ενημέρωσαν γι αυτό δημοσιογράφοι και διαδικτυακοί φίλοι που από περιέργεια είδαν τα προφίλ της, μετά το έγκλημα.

Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Χρόνια τώρα βλέπω την ωμή διαδικτυακή βία να εξαπλώνεται σαν μύκητας. Οι «ψόφος», «καρκίνος» και αλλα ανθρωποειδή που ενδύονται συνήθως τον μανδύα του ηθικού και αλάνθαστου ανθρώπου στο διαδίκτυο, είναι ακραία αντικοινωνικές και επικίνδυνες προσωπικότητες που κρύβουν με αυτό τον τρόπο, το τέρας που ζει μέσα τους. Αυτό ανέφερα και στη δημόσια τοποθέτηση μου στην εκπομπή Action Σαββατοκύριακο που φιλοξενήθηκα χθες.

Συνεχίζουμε…».