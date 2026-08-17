Σαλαμίνα: Φόβοι αναζωπυρώσεων μετά τη φονική πυρκαγιά — Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τα αίτια της τραγωδίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επιτήρησης στη Σαλαμίνα, μετά τη φονική διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στα Περιστέρια και τα Σελίνια. Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη ετοιμότητα για τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και του ανάγλυφου της περιοχής.

Ο τραγικός απολογισμός και οι τραυματίες

Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της ανείπωτη θλίψη. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην οικία του στην οδό Ανδρομάχης στα Περιστέρια.

Παράλληλα, πέντε άτομα διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα. Τρία εξ αυτών πήραν εξιτήριο, ενώ δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, με τη μία να βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση φέροντας εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο 25% του σώματός της.

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Γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης διά θαλάσσης

Καθοριστική για τη διάσωση ζωών αποδείχθηκε η άμεση εκκένωση των ακτών της νότιας Σαλαμίνας.

593 πολίτες και επισκέπτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω αλλεπάλληλων δρομολογίων πλωτών μέσων του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών.

Οι συνθήκες υπήρξαν εξαιρετικά αντίξοες, καθώς οι άνεμοι έφταναν τα 5 με 6 μποφόρ, με ριπές που άγγιζαν τα 7 μποφόρ.

Αρκετοί πολίτες φιλοξενήθηκαν προσωρινά στο Δημαρχείο του νησιού μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια.

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Η ταχύτητα εξάπλωσης και τα 6 μηνύματα του 112

Σύμφωνα με τα οπτικά δεδομένα από τα drones της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:44 στα Περιστέρια και μόλις δεκαπέντε λεπτά αργότερα (14:59) ακολούθησε δεύτερη εστία στα Σελίνια. Εντός μόλις πέντε λεπτών (από 14:45 έως 14:50), η στήλη καπνού πολλαπλασιάστηκε δραματικά.

Η ταχύτητα αυτή, σε συνδυασμό με τη γειτνίαση του δασικού ιστού με τις κατοικημένες ζώνες και την αφθονία καύσιμης ύλης, οδήγησαν στην αποστολή συνολικά έξι μηνυμάτων από το 112 για την έγκαιρη προστασία και απομάκρυνση των κατοίκων.

Μιλώντας σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτέλεσε η ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, υπογράμμισε την κρισιμότητα της διατήρησης καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς λειτουργούν ανασχετικά στην πορεία της φωτιάς.