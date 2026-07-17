Σαλμονέλα στη Λαμία: Βγήκαν τα πρώτα τεστ – Τι έδειξαν οι σαρωτικοί έλεγχοι στην εστίαση

Σε φάση ύφεσης φαίνεται πως περνάει ο υγειονομικός συναγερμός που σήμανε στη Λαμία τις τελευταίες ημέρες, λόγω των απανωτών κρουσμάτων σαλμονέλας. Αν και το βράδυ της Πέμπτης (16/7/26) καταγράφηκε προσέλευση ενός ακόμη ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, η συνολική εικόνα αποπνέει αισιοδοξία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο συγκεκριμένος ασθενής εξετάστηκε στα Επείγοντα, του ελήφθη δείγμα και, αφού έλαβε τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες, αναχώρησε για το σπίτι του.

Το νέο αυτό περιστατικό ανεβάζει τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στα 25. Ωστόσο, υγειονομικές πηγές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των νοσούντων είναι αρκετά μεγαλύτερος, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που εμφάνισαν ηπιότερα συμπτώματα και ακολούθησαν συντηρητική αγωγή κατόπιν επικοινωνίας με τον προσωπικό τους γιατρό, αποφεύγοντας την επίσκεψη στο νοσοκομείο.

Η αποκλιμάκωση της κατάστασης αποτυπώνεται πλέον και στους θαλάμους νοσηλείας. Από τους τέσσερις τελευταίους ασθενείς που παρέμεναν στο νοσοκομείο, οι τρεις έλαβαν εξιτήριο το μεσημέρι της Παρασκευής. Υπό ιατρική παρακολούθηση παραμένει προληπτικά μόνο ένα άτομο, το οποίο ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και αναμένεται να επιστρέψει στην οικία του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

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Έπιασαν τόπο οι έλεγχοι – Τα πρώτα αποτελέσματα

Όπως όλα δείχνουν, η άμεση ιχνηλάτηση και οι σαρωτικοί έλεγχοι από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Φθιώτιδας και τον ΕΦΕΤ απέδωσαν καρπούς. Τα αρμόδια κλιμάκια πέρασαν από «κόσκινο» συνολικά οκτώ καταστήματα εστίασης στα οποία είχε εντοπιστεί έστω και ένα κρούσμα, καταφέρνοντας να απομακρύνουν το μολυσμένο φορτίο από την αγορά.

Οι επαγγελματίες της περιοχής επέδειξαν άριστη συνεργασία με τις αρχές, τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα για να φρενάρουν τη διασπορά του μικροβίου.

Τα πιο ενθαρρυντικά νέα, ωστόσο, έρχονται από τα εργαστήρια του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, τα πρώτα αποτελέσματα από τα δείγματα των εργαζομένων και των ιδιοκτητών του καταστήματος στο οποίο καταγράφηκε το "κρούσμα μηδέν" είναι πλέον διαθέσιμα και ήταν όλα αρνητικά στο μικρόβιο.

Η κρίσιμη Δευτέρα για το μολυσμένο κοτόπουλο

Το παζλ της ιχνηλάτησης αναμένεται να συμπληρωθεί τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Τότε αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα από τα δείγματα των τροφίμων, καθώς και η ταυτοποίηση του ακριβούς ορότυπου της σαλμονέλας. Βάσει της κλινικής εικόνας των ασθενών (διάρροια, εμετοί, κοιλιακός πόνος και πυρετός), οι ειδικοί πιθανολογούν ότι πρόκειται για το πλέον συνηθισμένο στέλεχος που προκαλεί κλασική τροφική δηλητηρίαση.