Το πρόσφατο ξέσπασμα κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο συχνά και επίμονα προβλήματα δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες του έτους. Η σαλμονέλλωση αποτελεί μια τροφιμογενή λοίμωξη που απαιτεί εγρήγορση, σωστή ενημέρωση και αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Ακολουθεί ένας πλήρης, σύντομος και πρακτικός οδηγός για να θωρακίσετε την υγεία σας.

Τι είναι η σαλμονέλα και ποια τα συμπτώματα

Η σαλμονέλλωση προκαλείται από το βακτήριο Salmonella spp. Πρόκειται για μια οξεία γαστρεντερίτιδα με συμπτώματα που εμφανίζονται συνήθως 12 έως 36 ώρες μετά τη μόλυνση (με εύρος από 6 έως 72 ώρες).

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πυρετό (σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων)

Διάρροια (συνήθως μη αιματηρή)

Κοιλιακό πόνο και κράμπες

Ναυτία και εμετούς

Πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους

Η συχνότερη επιπλοκή της νόσου είναι η αφυδάτωση, η οποία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τα βρέφη, τους ηλικιωμένους και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Η πλειονότητα των ασθενών αναρρώνει πλήρως μέσα σε 4 έως 7 ημέρες χωρίς ειδική θεραπεία.

Πώς μεταδίδεται η σαλμονέλα

Το βακτήριο της σαλμονέλας ζει στο έντερο των ανθρώπων, των ζώων και των πτηνών. Το πιο ύπουλο χαρακτηριστικό του είναι ότι το μολυσμένο τρόφιμο έχει απολύτως φυσιολογική όψη, οσμή και γεύση.

Κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων: Ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κοτόπουλο, κρέας, αυγά, μη παστεριωμένο γάλα).

Επιμόλυνση στην κουζίνα: Μέσω σκευών ή επιφανειών κοπής που ήρθαν σε επαφή με ωμά κρέατα, ή από χειριστές τροφίμων που δεν έπλυναν σχολαστικά τα χέρια τους.

Επαφή με ζώα: Επαφή με μολυσμένα κατοικίδια ή ερπετά (χελώνες, ιγκουάνα, φίδια).

Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο: Σπανιότερη μορφή, που συμβαίνει λόγω κακής προσωπικής υγιεινής.

Πώς να προστατευτείτε από την σαλμονέλα

Καθώς δεν υπάρχει εμβόλιο για τη σαλμονέλλωση, η πρόληψη είναι η μοναδική μας ασπίδα.

Σχολαστικό πλύσιμο των χεριών : Με σαπούνι και ζεστό νερό πριν την προετοιμασία του φαγητού, μετά τη χρήση τουαλέτας, την επαφή με ζώα ή τον χειρισμό ωμού κρέατος.

: Με σαπούνι και ζεστό νερό πριν την προετοιμασία του φαγητού, μετά τη χρήση τουαλέτας, την επαφή με ζώα ή τον χειρισμό ωμού κρέατος. Επαρκές μαγείρεμα : Η σαλμονέλα καταστρέφεται σε θερμοκρασίες άνω των 70°C για τουλάχιστον 2 λεπτά. Αποφεύγετε τα ωμά ή μερικώς μαγειρεμένα αυγά (π.χ. σε σπιτική μαγιονέζα, τιραμισού).

: Η σαλμονέλα καταστρέφεται σε θερμοκρασίες άνω των 70°C για τουλάχιστον 2 λεπτά. Αποφεύγετε τα ωμά ή μερικώς μαγειρεμένα αυγά (π.χ. σε σπιτική μαγιονέζα, τιραμισού). Όχι στη διασταυρούμενη επιμόλυνση : Χρησιμοποιείτε διαφορετικά μαχαίρια και ξύλα κοπής για τα ωμά κρέατα και διαφορετικά για τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα (π.χ. σαλάτες).

: Χρησιμοποιείτε διαφορετικά μαχαίρια και ξύλα κοπής για τα ωμά κρέατα και διαφορετικά για τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα (π.χ. σαλάτες). Σωστή συντήρηση : Διατηρείτε τα τρόφιμα πάντα στο ψυγείο και μην αφήνετε μαγειρεμένα φαγητά εκτός ψύξης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

: Διατηρείτε τα τρόφιμα πάντα στο ψυγείο και μην αφήνετε μαγειρεμένα φαγητά εκτός ψύξης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αποφυγή επικίνδυνων πηγών: Μην καταναλώνετε μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά ή μη χλωριωμένο νερό από πηγές και ρυάκια.

Η διάγνωση γίνεται με καλλιέργεια κοπράνων ή αίματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση εστιάζει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων:

Πότε χρειάζονται αντιβιοτικά: Η χρήση τους δεν ενδείκνυται για τον γενικό πληθυσμό, παρά μόνο για άτομα υψηλού κινδύνου (βρέφη, ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους) κατόπιν ιατρικής οδηγίας.