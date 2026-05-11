«Σατανόπαιδα»: Ο Πατήρ Κλεομένης «δικάζει» τους Metallica και το ΟΑΚΑ σε ένα ρεσιτάλ cult παράνοιας

Αν νομίζατε ότι το highlight της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ ήταν το σόλο του Kirk Hammett, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Η πραγματική κριτική δεν γράφτηκε σε μουσικά περιοδικά, αλλά εκστομίστηκε ανάμεσα σε κατάρες και σκηνοθετικές οδηγίες από τον πατέρα Κλεομένη.

Ο παλαιοημερολογίτης, που καταφέρνει να συνδυάζει το στυλ «βυζαντινός αντάρτης» με το «YouTube influencer», έριξε το δικό του... curse στο event, και το αποτέλεσμα είναι πιο cult κι από το ίδιο το "Master of Puppets".

Διαβάστε ακόμα: 10 πρόσωπα που δεν περίμενες να δεις στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

Ο Κλεομένης, αφού ανέλυσε τα πλάνα από την προσέλευση, κατέληξε σε ένα επιστημονικό συμπέρασμα: Το ΟΑΚΑ και οι Metallica είναι του Σατανά.

«Χιλιάδες σατανοπαίδια πήγαν! Άμα βλέπατε μούρες και φάτσες... σατανοπαίδια, διαβολόπαιδα!»

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι στο φαινόμενο «Κλεομένης» δεν είναι οι απόψεις του (αυτές τις έχουμε ακούσει και στο Μεσαίωνα), αλλά το content creation management που ασκεί.

Καταγγέλλει την τεχνολογία ως σατανική, ΑΛΛΑ θα τον δεις στο feed σου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συναυλίες είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι τα «διαβολόπαιδα» γυρίζουν σπίτι και συνεχίζουν το πάρτι. Γιατί ως γνωστόν, αν ακούσεις Metallica ανάποδα, δεν ακούς μηνύματα του Σατανά, αλλά τις οδηγίες του Κλεομένη για το πώς να αποφύγεις το τσιπάκι στις ταυτότητες.

Η ειρωνεία της υπόθεσης; Στο τέλος της ημέρας, ο James Hetfield κι ο πατέρας Κλεομένης έχουν κάτι κοινό: Και οι δύο ξέρουν να ξεσηκώνουν τα πλήθη, φορούν μαύρα και έχουν μια εμμονή με τη φωτιά.