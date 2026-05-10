10 πρόσωπα που δεν περίμενες να δεις στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

Οι Metallica μάγεψαν χθες (9/5) τους 80.000 θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για να τους δουν από κοντά, ενώ τα εισιτήρια, τα οποία είχαν διατεθεί τον Μάιο του 2025 είχαν εξαντληθεί μέσα σε λίγες ώρες.
Ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές που πλημμύρισαν τα social media με αναρτήσεις, ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» Έλληνες επωνύμους που ίσως να μην περίμενε κανείς να τους δει στο ΟΑΚΑ, αλλά και τον Νίκο Πλακιά και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
Άννα Βίσση, Φαίη Σκορδά, Λάκης Γαβαλάς, Ορέστης Χαλκιάς, Νίκος Συρίγος, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Σάκης Τανιμανίδης, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Μιχάλης Σαράντης είναι μερικοί από τους επωνύμους που έδωσαν χθες (9/5) το παρών στο ΟΑΚΑ στη συναυλία των Metallica που όπως λένε όσοι βρέθηκαν εκεί, θα μείνει στην ιστορία.
