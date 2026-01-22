Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Γλυφάδας λόγω την ζημιών από την κακοκαιρία

Ο Δήμος Γλυφάδας ζητά από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθεί άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τη σφορδή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου, από την οποία έχασε τη ζωή της μία 56χρονη γυναίκα.

Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ) που προέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026.

