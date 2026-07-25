Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Σταύρου Γεωργίου - Τραγικές φιγούρες οι δύο κόρες του

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα (25/7) το πρωί το τελευταίο αντίο στον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια το βράδυ της Τρίτης (21/7) στο γραφείο του.

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια, ήταν οι δύο κόρες του, οι οποίες παραμένουν σε σοκ.

Υπενθυμίζεται ότι χάρη στις δικές τους φωνές, την ημέρα της δολοφονίας, ο θυρωρός αναγκάστηκε να ανοίξει την πόρτα του γραφείου του Σταύρου Γεωργίου και τον βρήκαν νεκρό στον εσωτερικό χώρο.

Το «παρών» στην κηδεία του Σταύρου Γεωργίου έδωσε ακόμα πολλοί εκπρόσωποι από τον νομικό και πολιτικό χώρο, καθώς επίσης, απλοί πολίτες των οποίων τις υποθέσεις είχε αναλάβει ο Σταύρος Γεωργίου.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονία του Γεωργίου

Ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα (27/7) μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε την Πέμπτη 23/7.

Σε βάρος του νεαρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή, καθώς και για παράνομη διαμονή στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, σε νέα βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1, ο 28χρονος εμφανίζεται ψύχραιμος, να μιλά στο τηλέφωνό του και κρατώντας το λάπτοπ του γνωστού ποινικολόγου στα χέρια του.

Αίσθηση προκαλεί ότι ενώ μιλά στο κινητό τηλέφωνο σηκώνει το βλέμμα και κοιτά τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.