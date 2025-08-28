Μενού

Σε ύφεση η φωτιά στην Τροιζήνα - Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Μελιγαλά

Σε ύφεση η φωτιά στην Τροιζήνα, με την πυροσβεστική να συνεχίζει την κατάσβεση. Χωρίς μέτωπο η πυρκαγιά στον Μελιγαλά.

Reader symbol
Newsroom
φωτιά αεροπλάνο
Αεροπλάνο επιχειρεί σε φωτιά | In Time / Μανώλης Λαγουτάρης
  • Α-
  • Α+

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο στην Τροιζήνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας έχει οριοθετηθεί και δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ