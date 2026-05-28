Μενού

Σέρρες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη που συνελήφθη για τον θάνατο του 10χρονου

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού στις Σέρρες. Αντίστοιχα αφέθηκε ελεύθερη και η 28χρονη μητέρα του, που κρατούνταν.

Reader symbol
Newsroom
Δικαστήριο
Αναμονή εκδίκασης υπόθεσης | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε η γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες, και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. 

Υπενθυμίζεται ότι, η 43χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού της οικογένειας του ανηλίκου, κατηγορείται για  ανθρωποκτονία από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Αναλυτικότερα, σήμερα (28/5), της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να δίνει το «παρών» δύο φορές κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν από χθες στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ. 

Το χρονικό και η ιατροδικαστική εξέταση 

Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη (27/5), όταν ο 10χρονος, της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να δίνει το «παρών» δύο φορές κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν από χθες στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση.

Την ίδια στιγμή η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι υπάρχουν ενδείξης, τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού. Αναφορικά με την ηλεκτροπληξία, να σημειωθεί ότι η 43χρονη που κατηγορείται, έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι, κατά τις μαρτυρίες. 

Ικανοποιημένος από την απόφαση των δικαστικών Αρχών εμφανίστηκε ο συνήγορος υπεράσπισης της 43χρονης, τονίζοντας ότι η εντολέας του συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές από την πρώτη στιγμή και ότι η υπόθεση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα.

Η ίδια η κατηγορούμενη δήλωσε συγκλονισμένη από τον θάνατο του παιδιού και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή, την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε διαπράξει ο σύζυγός της, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ