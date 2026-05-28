Σέρρες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη που συνελήφθη για τον θάνατο του 10χρονου

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε η γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες, και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Υπενθυμίζεται ότι, η 43χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού της οικογένειας του ανηλίκου, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα.
Αναλυτικότερα, σήμερα (28/5), της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να δίνει το «παρών» δύο φορές κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν από χθες στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.
Το χρονικό και η ιατροδικαστική εξέταση
Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν από χθες στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση.
Την ίδια στιγμή η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι υπάρχουν ενδείξης, τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού. Αναφορικά με την ηλεκτροπληξία, να σημειωθεί ότι η 43χρονη που κατηγορείται, έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι, κατά τις μαρτυρίες.
Ικανοποιημένος από την απόφαση των δικαστικών Αρχών εμφανίστηκε ο συνήγορος υπεράσπισης της 43χρονης, τονίζοντας ότι η εντολέας του συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές από την πρώτη στιγμή και ότι η υπόθεση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα.
Η ίδια η κατηγορούμενη δήλωσε συγκλονισμένη από τον θάνατο του παιδιού και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή, την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε διαπράξει ο σύζυγός της, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.
