Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα αγροτικά μπλόκα και το «μήνυμα» για αποκλεισμούς σε λιμάνια, τελωνεία

Μήνυμα εξέδωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες, προειδοποιώντας πως αν εκείνοι επεκτείνουν τις κινητοποιήσεις του, κλείνοντας παρακαμπτήριες οδούς, λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια θα προβούν σε συλλήψεις.

Την ίδια ώρα, περισσότερα από 1.500 τρακτέρ βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Ήδη από αύριο Τετάρτη 2/12 πρόκειται να φτάσουν ενισχύσεις 200 τρακτέρ από τα Φάρσαλα και τον Τύρναβο.

Στις 5:30 το απόγευμα αύριο Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου αναμένεται και πραγματοποιηθεί και σύσκεψη προκειμένου να αναδειχθεί εκπρόσωπος του συγκεκριμένου μπλόκου που μαζί με τους υπόλοιπους θα αποφασίσουν τις επόμενες κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρει το δελτίο ειδήσεων του Mega, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ήδη στήσεις σκηνές και έχουν ανάψει φωτιές με σκοπό να παραμείνουν όλη τη νύχτα στα μπλόκα, συνεχίζοντας δυναμικά την κινητοποίησή τους.

Πάνω από 250 τρακτέρ στο τελωνείο των Κήπων

Περισσότερα από 250 τρακτέρ έφτασαν στο τελωνείο των Κήπων, κλείνοντας επ ' αόριστον το τελωνείο, με τους αγρότες να δηλώνουν πως δεν πρόκειται να αφήσουν κανένα φορτηγό να περάσει προς και από την Τουρκία.

Παράλληλα, τεράστιες ουρές περίπου ενός χιλιομέτρου έχουν σχηματιστεί από το σημείο εξόδου από φορτηγά που μεταφέρουν σπόρους και κάποια φυτά.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει συγκεντρωθεί στο σημείο, με αστυνομικούς να περιπoλούν διακριτικά.

Διαβάστε επίσης: Ενισχύουν τα μπλόκα οι αγρότες σε δρόμους και τελωνεία: Πώς διαμορφώνονται οι κινητοποιήσεις

Την ίδια στιγμή πραγματοποιείται σύσκεψη κατά την οποία θα αποφασιστεί τι θα γίνει με τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας των οχημάτων.

Άνοιξε το τελωνείο στους Ευζώνους μετά από τέσσερις ώρες

Στις 22:30, μία ώρα νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, οι αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν τελικά το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με την Βόρεια Μακεδονία.

Οι αγρότες είχαν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας γύρω στις 18:30, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση είχαν πραγματοποιήσει και στις 12 το μεσημέρι, με τη διάρκεια της κινητοποίησης να διαρκεί λίγο περισσότερο από τρεις ώρες.

Οι βασικές οδικές αρτηρίες βορά – νότου, η εθνική οδός και ο Ε-65 είναι κλειστοί για τρίτη μέρα, ενώ αγρότες απέκλεισαν νωρίτερα και τα τελωνεία των Ευζώνων και των Κήπων στον Έβρο.

Διαβάστε επίσης: Καρδίτσα: Αγρότης τρολάρει τα κανάλια - Έκανε σπαγγάτο σε ζωντανή μετάδοση

Μάλιστα οι κτηνοτρόφοι καθώς βρέθηκαν μπροστά από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας έριξαν γάλα, αλλά και μπάρας με άχυρο και ζωοτροφές, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αμέλεια της κυβέρνησης ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Πάνω από τρία μπλόκα στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Την ίδια στιγμή, τα μπλόκα των αγροτών όλο και αυξάνονται σε δρόμους και τελωνεία, με πάνω από 1.000 τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα στην Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα στον νευραλγικό οδικό άξονα.

Νέα τρακτέρ θα ενισχύσουν το μπλόκο της Θεσσαλίας από διάφορα μέρη της Λάρισας με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ενίσχυση από τρακτέρ και στον κόμβο Νίκαιας

Στη Νίκαια Λάρισας έχουν συγκεντρωθεί άλλα 300 τρακτέρ, καθώς και 150 μηχανήματα κτηνοτρόφων.

Στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης βρίσκονται συνολικά γύρω στα 1.500 τρακτέρ.

Ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται ενόψει της νέας συνέλευσης προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματά των μαζικών κινητοποιήσεων.