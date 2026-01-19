Σιδηροδρομικές τραγωδίες: Γιατί στα Τέμπη υπήρξε πυρόσφαιρα - Πώς διαφέρουν από την Ισπανία

Ο πραγματογνώμονας συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης προχώρησε σε μια σύγκριση των δύο τραγικών σιδηροδρομικών δυστυχημάτων της Ισπανίας και της Ελλάδας, καταλήγοντας σε αποκαλυπτικά συμπεράσματα.

Μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πραγματογνώμονας αποκάλυψε πως παρότι οι δύο τραγωδίες παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα φυσικά αποτελέσματα ήταν τελείως διαφορετικά, γεγονός που εγείρει περαιτέρω σκεπτικισμό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα στα Τέμπη.

Τέμπη - Τι δεν συνέβη στην Ισπανία

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης αποκάλυψε τις διαφορές των δύο τραγωδιών, αναφέροντας «τι δεν συνέβη στην Ισπανία». Όπως αναφέρει, στο ισπανικό δυστύχημα, παρά τη σύγκρουση, το ηλεκτρικό τόξο και την καταστροφή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού:

Δεν δημιουργήθηκε εύφλεκτο αέριο νέφος,

Δεν σημειώθηκε ανάφλεξη,

Δεν εμφανίστηκε πυρόσφαιρα,

Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά,

Δεν υπήρξαν θύματα από φωτιά ή θερμικά φαινόμενα».

«Αυτό το γεγονός από μόνο του έχει τεράστια τεχνική σημασία, διότι αποκλείει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η ηλεκτροκίνηση, το ηλεκτρικό τόξο ή τα έλαια σιλικόνης αρκούν για να προκαλέσουν μαζική ανάφλεξη ή πυρόσφαιρα» τονίζει και προσθέτει: «Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, το ίδιο φαινόμενο θα είχε εκδηλωθεί και στην Ισπανία. Δεν εκδηλώθηκε».

Στα Τέμπη, αντιθέτως, παρατηρήθηκε:

Δημιουργία εύφλεκτου αερίου ή ατμοποιημένου νέφους,

Ακαριαία ανάφλεξη,

Εμφάνιση πυρόσφαιρας μεγάλης έκτασης,

Εξέλιξη σε εκτεταμένη πυρκαγιά,

Ύπαρξη θυμάτων που δεν κατέληξαν από τη σύγκρουση αλλά από τη φωτιά.

«Η ακαριαία ανάφλεξη δεν είναι έκρηξη και δεν είναι ηλεκτρικό φαινόμενο. Είναι ταχεία καύση εύφλεκτου αερίου ή ατμοποιημένου καυσίμου, η οποία απαιτεί τρεις αναγκαίες συνθήκες: καύσιμο, οξυγόνο και πηγή έναυσης» τόνισε ο ίδιος.

Τέμπη - Ισπανία: Τα κοινά σημεία των τραγωδιών

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κοκοτσάκη, «στα Τέμπη, η πηγή έναυσης υπήρχε (ηλεκτρικό τόξο). Αυτό όμως δεν αρκεί. Χωρίς προϋπάρχον εύφλεκτο νέφος, πυρόσφαιρα δεν μπορεί να υπάρξει.»

Ο ίδιος προέβη σε σύγκριση των δύο δυστυχημάτων ως πειραματική απόδειξη στο γιατί ενώ υπάρχει κοινή πηγή έναυσης, έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα.

Τα κοινά σημεία των δύο τραγωδιών είναι τα εξής:

ηλεκτροκίνηση 25 kV,

εκτροπή ηλεκτροφόρων αγωγών,

στιγμιαίο ηλεκτρικό τόξο.

Ο κ. Κοκοτσάκης αποκαλύπτει: «Η πηγή έναυσης ήταν κοινή. Όμως στην Ισπανία δεν υπήρξε πυρόσφαιρα. Στα Τέμπη υπήρξε πυρόσφαιρα. Η διαφορά δεν μπορεί να αποδοθεί στην πηγή έναυσης αλλά στον καθοριστικό παράγοντα που είναι το εύφλεκτο νέφος».

«Η ισπανική σύγκρουση αποτελεί τεχνική μαρτυρία σύγκρισης, βάσει του οποίου ελέγχεται η επάρκεια των επίσημων εξηγήσεων στην Ελλάδα, αφού μας οδηγεί σε ένα και μόνο τεχνικά αναγκαίο συμπέρασμα που επιβεβαιώνει όλα τα προηγούμενα: Στα Τέμπη υπήρχε πρόσθετο, ξένο προς το σιδηροδρομικό σύστημα, εύφλεκτο υλικό σε αέρια ή ατμοποιημένη μορφή, το οποίο ανεφλέγη μέσω ηλεκτρικού τόξου προκαλώντας την πυρόσφαιρα και τις δευτερογενείς αναφλέξεις», είπε.

Τέλος, ο κ. Κοκοτσάκης αναφέρθηκε στις διαφορές που αφορούν την πολιτική διαχείριση των δύο δυστυχημάτων, καταγγέλλοντας πως: «Η Ισπανία προστάτευσε άμεσα τον χώρο, απέκλεισε την πρόσβαση μη ειδικών, δεν αλλοίωσε το πεδίο και δεν προαποφάσισε αιτία. Οι πολιτικοί δεν παρενέβησαν και ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η αιτία διερευνάται»

«Στην Ελλάδα, αντίθετα, από τις πρώτες ώρες ξεκίνησε αλλοίωση και καταστροφή του πεδίου, με απομάκρυνση στοιχείων και εκτεταμένη εκσκαφή», συμπλήρωσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη