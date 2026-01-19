Ισπανία: Βρέθηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες - «Η ζημιά υπήρχε εδώ και καιρό» λένε τεχνικοί

Οι ειδικοί που διερευνούν το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία με τον εκτροχιασμό τρένου υψηλής ταχύτητας την Κυριακή, με τουλάχιστον 39 νεκρούς, εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, ο οποίος εκτιμάται ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο δυστύχημα, σύμφωνα με πηγή με γνώση των πρώτων ευρημάτων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Άδαμουθ, στην επαρχία Κόρδοβα της νότιας Ισπανίας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με διερχόμενο τρένο από την αντίθετη κατεύθυνση, παρασύροντάς το εκτός τροχιάς και σε πρανές, σε ένα από τα σοβαρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το Reuters τεχνικοί που εξέτασαν το σημείο διαπίστωσαν φθορά στον σύνδεσμο μεταξύ των τμημάτων της σιδηροτροχιάς, γνωστό ως «fishplate», γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και καιρό. Η βλάβη δημιούργησε κενό ανάμεσα στις ράγες, το οποίο μεγάλωνε όσο συνέχιζαν να διέρχονται τρένα, οδηγώντας τελικά στον εκτροχιασμό. Οι ερευνητές θεωρούν το ελαττωματικό σημείο καθοριστικό για την εξακρίβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.

Η Ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), που έχει αναλάβει τη συνολική έρευνα, όπως και ο διαχειριστής του δικτύου Adif και το υπουργείο Μεταφορών, δεν προχώρησαν σε σχόλια. Ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Χερέδια, δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα, χαρακτήρισε ωστόσο τις συνθήκες του δυστυχήματος «παράξενες», προσθέτοντας ότι το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους σχεδόν αποκλείεται.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα μπροστινά βαγόνια του τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo πέρασαν χωρίς πρόβλημα από το επίμαχο σημείο, όμως το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας και το έβδομο και έκτο βαγόνι. Η Iryo ανήκει κατά πλειοψηφία στον ιταλικό κρατικό όμιλο σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato.

Η προβληματική ράγα έχει απομονωθεί και φωτογραφηθεί από τις Αρχές, ενώ στο σημείο βρέθηκαν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, με τον Σάντσεθ να ακυρώνει το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι το τρένο ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο. Το τρένο, τύπου Frecciarossa 1000 και κατασκευής Hitachi Rail, είχε ελεγχθεί στο πλαίσιο τακτικής συντήρησης στις 15 Ιανουαρίου, χωρίς να εντοπιστούν προβλήματα.

Τα σενάρια για το τι προκάλεσε το δυστύχημα

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. Οι αρμόδιοι κάνουν λόγο για ένα «ιδιαίτερα ασυνήθιστο» περιστατικό, καθώς συνέβη σε ευθύ τμήμα γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί και διέθετε ενεργά συστήματα ασφαλείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος είτε στο τροχαίο υλικό είτε στις υποδομές, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα που ενδέχεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα.

Το συνδικάτο των μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει

Συνδικάτο των ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή, δύο τρένα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Ρόιτερς.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Ρόιτερς από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.