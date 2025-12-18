Σίδνεϊ: Δύο αυτοκίνητα στην κατοχή της αστυνομίας - Ήταν ύποπτα για «βίαιη ενέργεια»

Δύο αυτοκίνητα βρίσκονται στην κατοχή της αυστραλιανής αστυνομίας στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με την ίδια, ύστερα από ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία, «ίσως προετοιμαζόταν μια βίαιη ενέργεια».

«Επί του παρόντος, η αστυνομία δεν έχει διαπιστώσει καμία σχέση με την αστυνομική έρευνα που διεξάγεται για την τρομοκρατική επίθεση στην Μπόνταϊ», η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους ανάμεσα στους οποίους πρόσωπα που είχαν συγκεντρωθεί σε παραλία για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα την Κυριακή, ανέφερε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανακοίνωσή της.

🇦🇺 Six men were detained in Sydney, Australia, during a law enforcement operation



The men were headed to Bondi Beach, where a violent act may have been planned, and police acted on intelligence received from the Australian Security Intelligence.



Police later intercepted two… pic.twitter.com/VSEN0MpyUA — Visegrád 24 (@visegrad24) December 18, 2025

Αστυνομικοί σταμάτησαν τα δύο οχήματα καθώς περνούσαν από το Λίβερπουλ, ένα προάστιο στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ, και τα έθεσαν υπό την κατοχή των αρχών, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Στις έρευνες συμβάλλουν 7 μέλη της αστυνομίας» και αυτή «συνεχίζεται», διευκρίνισε επίσης η αστυνομία.

Police received information a “violent act” was possibly being planned before heavily armed officers detained a group of men from Melbourne who were reportedly on their way to Bondi Beach on Thursday.



Seven men were intercepted by tactical operations officers who rammed a… pic.twitter.com/ihKd41ArsL — The Australian (@australian) December 18, 2025

Δύο επιτιθέμενοι, ένας πατέρας --που σκοτώθηκε κατά την επίθεση-- και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.