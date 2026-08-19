Θλιβερές στιγμές ζει η οικογένεια του νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία, καθώς ήταν οι επιβαίνοντες του μοιραίου ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Η οικογένεια έχει μεταβεί στην Ελλάδα προκειμένου να προχωρήσουν στο δύσκολο έργο της ταυτοποίησης όπως επισημαίνει το MEGA. Στο μεταξύ, η ιατροδικαστική έκθεση πρόκειται να δείξει εάν ο πιλότος παρουσίασε ξαφνικό πρόβλημα υγείας.

Πλέον έχουν περάσει 3 και επιπλέον 24ωρα από την τραγική στιγμή όπου τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει δωθεί ακόμα η εντολή να μεταφερθούν αυτές οι 3 σοροί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ακόμα ακόμα οι σοροί κρατούνται στο πολυδύναμο ιατρείο της Σίφνου.

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Αυτό που έχει γίνει προς το παρόν, αφορά τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης για το σημερινό απόγευμα της Τετάρτης 19/08 από τους εμπλεκόμενους φορείς και μια ακόμα μέρα που πήγε το κλιμάκιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προκειμένου να διεξάγει περαιτέρω έρευνα στο χώρο. Επιπλέον τα συντρίμμια του ελικοπτέρου δεν έχουν μεταφερθεί σε κάποιον ειδικό χώρο.

Τα παραπάνω δημιουργούν ερωτήματα και έρχονται να προστεθούν στα αρχικά ερωτήματα που δημιουργήθηκαν όταν πήγε ο γιατρός, ο πρώτος άνθρωπος που μετέβη στο σημείο και περίμενε 6 ώρες να δοθεί η εντολή από τον ιατροδικαστή και τον εισαγγελέα για το αν θα μεταφερθούν οι 3 σοροί από το σημείο στο πολυδύναμο ιατρείο.

Τα ενδεχόμενα που εξετάζονται για την συντριβή

Πλέον οι ειδικοί αναζητούν στοιχεία στα συντρίμμια του ελικοπτέρου, καθώς πλέον η έρευνα για την τραγωδία στη Σίφνο περνά στο στάδιο της εξέτασης των ευρημάτων. Τμήματα του ελικοπτέρου ενδέχεται να μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο, ενώ όπως αναφέρθηκε παραπάνω μεταφέρθηκαν και οι σοροί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά.

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Το επικρατέστερο σενάριο, στο οποίο έχουν εστιάσει οι έρευνες της αστυνομίας, είναι το ελικόπτερο να υπέστη μηχανική βλάβη και συγκεκριμένα στο ουραίο στροφείο ή να προέκυψε κάποιο πρόβλημα υγείας στον έμπειρο, όπως επισημαίνεται χειριστή του ελικοπτέρου.

Την άμεση διενέργεια ελέγχου στο σύστημα του ουραίου στροφείου όλων των ελικοπτέρων τύπου Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Νηολόγιο ζήτησε και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το δυστύχημα.