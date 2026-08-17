Σίφνος: Η διαδρομή του μοιραίου ελικοπτέρου - Συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου για τη συντριβή

Στο πλαίσιο των ερευνών για τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο, ιχνηλατείται τώρα κι η πορεία που χάραξε το αεροσκάφος, προτού καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στοιχίζοντας της ζωή σε τρεις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το MEGA, το ιδιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκε από το όρος Μερέντα έξω από τα Σπάτα με προορισμό τη Σίφνο. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος δηλώνει στο κέντρο ελέγχου πως ετοιμάζεται για προσγείωση.

Έκτοτε όμως το κέντρο έχασε το σήμα του και διεκόπη κάθε επικοινωνία, προτού έρθει η πληροφορία πως το ελικόπτερο είχε πέσει. Το καίριο ερώτημα τώρα είναι τι μεσολάβησε σε εκείνα τα κομβικά δευτερόλεπτα.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα θύματα στη Σίφνο

Σοκάρουν επίσης οι μαρτυρίες από το ΚΥ της Σίφνου, που θέλουν ένα εκ των τριών θυμάτων να έκανε μία απελπισμένη προσπάθεια προς της σωτηρία, βγαίνοντας από το φλεγόμενο ελικόπτερο ενώ καιγόταν ο ίδιος, καταρρέοντας λίγα μέτρα παρακάτω.

Κάτοικος συγκλονίζει επίσης, λέγοντας: «Ακούσαμε έναν θόρυβο περίεργο και ακαριαία είδαμε τον καπνό. Πήραμε δρόμο και ήρθαμε κοντά, ήρθαν και οι πυροσβέστες και κοι΄ταγαν να σβήσουν τη φωτιά.

Από το ελικόπτερο έχει μείνει ένα κομμάτι από το φτερό και ένα από τη μηχανή. Είναι δύο άτομα, στα οποία φαίνεται μόνο το σωσίβιό τους. Από πάνω ακριβώς είναι το τρίτο άτομο, μαζεμένο ανάσκελα».

Τελευταίες πληροφορίες εξειδικεύουν σχετικά με τα θύματα, καθώς φερόμενα οι δύο νεκροί επιβαίνοντες ήταν ένα ζευγάρι νεόνυμφων από τη Βρετανία, ενώ ο χειριστής που έχασε τη ζωή του ήταν Έλληνας.

Σίφνος: Εικόνες από το σημείο της συντριβής

Ακολουθούν αποκλειστικές εικόνες του Orange Press Agency με drone από το σημείο της μοιραίας πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο.



