Σίφνος: Τι «έριξε» το ελικόπτερο – Το ύποπτο εξάρτημα και τα δύο σενάρια πραγματογνώμονα

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, και ειδικότερα με την ανάλυση που παρουσιάστηκε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ από τον πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότο της Αεροπορίας Στρατού, Παντελή Φραγκούλη, οι αρχές επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια: μια κρίσιμη μηχανική βλάβη ή ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο του πιλότου.

Η απότομη στροφή και το «ύποπτο» ουραίο τμήμα

Σχολιάζοντας το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει την πορεία του ελικοπτέρου ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του, ο κ. Φραγκούλης στάθηκε σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο: την απότομη περιστροφή του αεροσκάφους προς τα δεξιά, ακριβώς κατά τη φάση της τελικής προσέγγισης στο ελικοδρόμιο.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο, όπως εξήγησε ο ειδικός, είναι πολύ πιθανό να συνδέεται με τη διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο μιας ξαφνικής μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα (tail rotor), το οποίο ευθύνεται για τη σταθερότητα και τον έλεγχο της κατεύθυνσης.

Συντρίμμια και ιστορικό συντήρησης δίνουν τις απαντήσεις

Προκειμένου να «κλειδώσει» το σενάριο της τεχνικής αστοχίας, οι ερευνητές αναμένεται να αναζητήσουν απαντήσεις στα συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους, τα οποία θα δείξουν εάν υπήρξε θραύση ή αστοχία κάποιου συγκεκριμένου εξαρτήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στο ιστορικό του ελικοπτέρου. Θα διερευνηθεί εξονυχιστικά εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, εάν υπήρξε παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εάν είχαν πραγματοποιηθεί πρόσφατες εργασίες συντήρησης στο ουραίο τμήμα.

Το ενδεχόμενο αιφνίδιου ιατρικού επεισοδίου

Εκτός από τον τεχνικό παράγοντα, ανοιχτό παραμένει στο τραπέζι των ερευνών και το ενδεχόμενο του ανθρώπινου παράγοντα, όχι υπό το πρίσμα ενός απλού χειριστικού λάθους, αλλά μιας απρόβλεπτης κατάστασης. Ο κ. Φραγκούλης επισήμανε την πιθανότητα ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή.

Σε αυτή την περίπτωση, καταλυτικό ρόλο θα παίξει το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας. Η νεκροψία-νεκροτομή θα δείξει με σαφήνεια εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο την ώρα της πτήσης, το οποίο τον κατέστησε ανίκανο να ελέγξει το ελικόπτερο στα τελευταία, κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Ο πραγματογνώμονας δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει την τεράστια πτητική εμπειρία του χειριστή. Ως βετεράνος της Αεροπορίας Στρατού, γνώριζε άριστα τον χειρισμό των ελικοπτέρων και ήταν εκπαιδευμένος να διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων και βλαβών στον αέρα.

Ωστόσο, μια καίρια μηχανική βλάβη –όπως η πλήρης απώλεια της λειτουργίας της ουράς– είναι τόσο καθοριστική που μπορεί να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, έως και αδύνατη, την ανάκτηση του ελέγχου, ακόμη και για τους πιο ικανούς πιλότους.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας που «πάγωσε» το πανελλήνιο αναμένεται να προκύψουν το επόμενο διάστημα από την ενδελεχή έρευνα των αρμόδιων αρχών.