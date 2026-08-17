Νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύει η ΕΡΤ καταγράφει τη σοκαριστική συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, η οποία κόστισε τη ζωή στον Έλληνα χειριστή του, και στο νεόνυμφο ζευγάρι από τη βρετανία που επέβαινε στο αεροσκάφος.

Παράλληλα, μαρτυρίες που μεταφέρει και ο δήμαρχος του νησιού, ενισχύουν το σενάριο το ελικόπτερο να έπεσε λόγω τεχνικής βλάβης, με χαρακτηριστικές αναφορές σε έναν «παράξενο θόρυβο» πριν την πτώση.

Σίφνος - «Η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη»

O δήμαρχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης, ενημέρωσε σχετικά με το ατύχημα, πως έχει πληροφόρηση ότι το αεροσκάφος υπέστη μηχανική βλάβη εν πτήσει.

«Κάτοικοι είπαν ότι έκανε έναν παράξενο θόρυβο, όπως κάνουν τα στρατιωτικά ελικόπτερα. Έπεσε και πήρε φωτιά. Και οι τρεις επιβαίνοντες βρέθηκαν απανθρακωμένοι».

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Ερωτηθείς για τυχόν θέματα με το ελικοδρόμιο, που μπορεί να δυχέραναν τον πιλότο, απάντησε πως δεν συντρέχει τέτοιο θέμα.

«Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων οφείλεται καθαρά σε μηχανική βλάβη, το ελικοδρόμιο λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές», απάντησε.

Η μοιραία πορεία του ελικοπτέρου στη Σίφνο

Στο πλαίσιο των ερευνών για τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο, ιχνηλατείται τώρα κι η πορεία που χάραξε το αεροσκάφος, προτού καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στοιχίζοντας της ζωή σε τρεις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το MEGA, το ιδιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκε από το όρος Μερέντα έξω από τα Σπάτα με προορισμό τη Σίφνο. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος δηλώνει στο κέντρο ελέγχου πως ετοιμάζεται για προσγείωση.

Έκτοτε όμως το κέντρο έχασε το σήμα του και διεκόπη κάθε επικοινωνία, προτού έρθει η πληροφορία πως το ελικόπτερο είχε πέσει. Το καίριο ερώτημα τώρα είναι τι μεσολάβησε σε εκείνα τα κομβικά δευτερόλεπτα.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα θύματα στη Σίφνο

Σοκάρουν επίσης οι μαρτυρίες από το ΚΥ της Σίφνου, που θέλουν ένα εκ των τριών θυμάτων να έκανε μία απελπισμένη προσπάθεια προς της σωτηρία, βγαίνοντας από το φλεγόμενο ελικόπτερο ενώ καιγόταν ο ίδιος, καταρρέοντας λίγα μέτρα παρακάτω.

Κάτοικος συγκλονίζει επίσης, λέγοντας: «Ακούσαμε έναν θόρυβο περίεργο και ακαριαία είδαμε τον καπνό. Πήραμε δρόμο και ήρθαμε κοντά, ήρθαν και οι πυροσβέστες και κοι΄ταγαν να σβήσουν τη φωτιά.

Από το ελικόπτερο έχει μείνει ένα κομμάτι από το φτερό και ένα από τη μηχανή. Είναι δύο άτομα, στα οποία φαίνεται μόνο το σωσίβιό τους. Από πάνω ακριβώς είναι το τρίτο άτομο, μαζεμένο ανάσκελα».