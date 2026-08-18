Τραγωδία στη Σίφνο: Καρέ-καρέ τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου – Τι αναζητούν οι Αρχές

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το ελικόπτερο στη Σίφνο, παρασύροντας στον θάνατο τρεις ανθρώπους. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα τελευταία, κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία, σε μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις για τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος.

Η πτώση σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, ελάχιστα μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο. Το ελικόπτερο, το οποίο μετέφερε ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών για το γαμήλιο ταξίδι του και πιλοταρόταν από έναν 55χρονο Έλληνα, φάνηκε να χάνει τον έλεγχο λίγο πριν ακουμπήσει στο έδαφος.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και το σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, οδηγώντας τους τρεις επιβαίνοντες σε ακαριαίο θάνατο.

Το βίντεο-κλειδί της συντριβής

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που έχουν πλέον στα χέρια τους οι ερευνητές αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση. Στα πλάνα, η πορεία του ελικοπτέρου κάθε άλλο παρά ομαλή είναι. Το ελικόπτερο φαίνεται να χάνει σταδιακά ύψος και να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα, πριν καταπέσει μια ανάσα από το σημείο προσγείωσης.

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Η μοιραία πτήση είχε αναχωρήσει από το Μαρκόπουλο. Ο πιλότος, ο οποίος περιγράφεται ως ένας ιδιαίτερα έμπειρος επαγγελματίας με θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις και χιλιάδες ώρες πτήσης, είχε μόλις ενημερώσει τον πύργο ελέγχου ότι προετοιμάζεται για προσγείωση. Αμέσως μετά, όμως, ακολούθησε απόλυτη σιγή ασυρμάτου.

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής δίνουν μια νέα διάσταση στις έρευνες, καθώς πολλοί ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο από τον κινητήρα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση.

Μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος;

Το μεγάλο ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο φορέας διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων είναι ένα: Υπήρξε κάποια ξαφνική μηχανική βλάβη ή η τραγωδία οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος;

Ο καιρός πάντως δεν φαίνεται να έπαιξε αρνητικό ρόλο. Όταν η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 18:17, οι καιρικές συνθήκες στη Σίφνο ήταν εξαιρετικές, χωρίς ισχυρούς ανέμους που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την πτήση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές περιμένουν το τελικό πόρισμα και αναλύουν την τελευταία επικοινωνία του πιλότου για να διαπιστώσουν αν είχε αναφέρει, έστω και την τελευταία στιγμή, κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία στα συστήματα του ελικοπτέρου.

Το σημείο της συντριβής βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες, προκαλώντας τρόμο στην τοπική κοινωνία, καθώς η τραγωδία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα για να σβήσει τη φωτιά, ενώ η Αστυνομία απέκλεισε τον χώρο για να διασφαλίσει τα στοιχεία της έρευνας, η οποία συνεχίζεται εντατικά.