«Σίγουρα απόγονος του Οδυσσέα»: Τύπος έβαλε πλαστική καρέκλα πάνω σε SUP και «ταξίδεψε»

Το ελληνικό καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε και ήδη έχουμε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν. Ενώ οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί παλεύουν να κρατήσουν την ισορροπία τους πάνω στο SUP καταπονώντας μέση, γάμπες και γόνατα, ένας μερακλής αποφάσισε να δώσει τη δική του, επαναστατική απάντηση στη θαλάσσια ψυχαγωγία.

Ο λόγος για έναν λουόμενο που είπε ένα μεγαλοπρεπές «ως εδώ» στην ταλαιπωρία. Πήρε μια κλασική καρέκλα, την έστησε με απόλυτη φυσικότητα και μηδενικό άγχος πάνω στη σανίδα του SUP και άρχισε να αλωνίζει τις ακτές της Πρέβεζας με την άνεση ανθρώπου που απολαμβάνει το καφεδάκι του στο μπαλκόνι.

Κι ενώ το φετινό καλοκαίρι έχει ξεκινήσει με αυστηρούς ελέγχους, θαλάσσιες περιπολίες και τσουχτερά πρόστιμα για διάφορους δημιουργικούς λόγους στις παραλίες, η νομοθεσία φαίνεται πως βρέθηκε προ εκπλήξεως.

Κανένας νομοθέτης δεν είχε προβλέψει στο Λιμενικό Δίκαιο την κατηγορία «Πλωτό SUP με Πλαστική Καρέκλα». Ο τύπος κινείται σε ένα απόλυτο, πανέξυπνο νομικό κενό και απολαμβάνει τη βόλτα του σαν άρχοντας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, με το ίντερνετ να υποκλίζεται στο μεγαλείο του σύγχρονου αυτού θαλασσοπόρου. Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι ένα μικρό έπος:

«Έτσι ακριβώς ήταν και ο Οδυσσέας φεύγοντας από την Καλυψώ!»

«Αυτό είναι το πιο ελληνικό πράγμα που έχω δει ποτέ.»

«Ο γιος του Ποσειδώνα!»

«Σίγουρα απόγονος του Οδυσσέα.»

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ανοίγει και μια ομπρέλα…!»

«Όταν το ελληνικό δαιμόνιο συναντά το SUP...»