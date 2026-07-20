Με την οικονομία να κάνει ελεύθερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο και τον μέσο Έλληνα να καταφέρνει να πάει διακοπές με αιματηρές οικονομίες και τάμα στην Παναγία, το να φτάσεις μέχρι την ακρογιαλιά είναι από μόνο του ένας μικρός άθλος. Όμως, ο Έλληνας παραθεριστής, σαν άλλος Ηρακλής, θα έρθει αντιμέτωπος με έναν ακόμα άθλο.

Αυτοί οι λίγοι, οι ήρωες, που θα καταφέρουν φέτος να πατήσουν άμμο, πρέπει να γνωρίζουν ότι η παραλία έχει μετατραπεί σε ναρκοπέδιο προστίμων. Μια λάθος κίνηση πάνω στη σανίδα, μια ρακέτα παραπάνω, και θα βρεθείτε να γυρνάτε στην πόλη με ένα βαθύ, σχεδόν μνημονιακό χρέος.



Ας δούμε λοιπόν τον τιμοκατάλογο της καλοκαιρινής μας απόγνωσης, για να ξέρετε ακριβώς πόσο θα σας κοστίσει η «ελευθερία».

Το SUP έγινε η εθνική μας εμμονή, αλλά το Λιμενικό δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό σας. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι και το ταμείο αμείλικτο:

Πρόστιμο 250 ευρώ: Αν αποφασίσετε να κάνετε τον Ποσειδώνα χωρίς να φοράτε σωσίβιο.

Πρόστιμο 50 έως 200 ευρώ: Αν σας πιάσει η τάση φυγής και βγείτε εκτός ορίων (πέρα από τις σημαδούρες ή τα 500 μέτρα από την ακτή).

Πάνω στη σανίδα επιτρέπεται αυστηρά ένα άτομο. Επίσης, ξεχάστε τις ρομαντικές βόλτες στο ηλιοβασίλεμα ή τα χαράματα – η χρήση απαγορεύεται ρητά πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

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Οι ρακέτες επιτρέπονται πλέον μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Αν το τακ-τουκ σας προκαλέσει όχληση ή απειλήσει την ακεραιότητα κάποιου ανύποπτου λουόμενου, ετοιμαστείτε για το πιο ακριβό σετ της ζωής σας: πρόστιμα από 100 έως και 1.000 ευρώ, ανάλογα με το πόσο άγρια καταστρέψατε την ψυχική ηρεμία των γύρω σας.

Η θάλασσα δεν χρειάζεται το δικό σας soundtrack. Το να στήσετε ηχείο στην παραλία επιβάλλοντας τα μουσικά σας γούστα στους πάντες, θα σας κοστίσει από 200 έως 500 ευρώ. Αν είστε σε σκάφος και το παίζετε πλωτό club, το ραβασάκι μπορεί να φτάσει τις 2.000 ευρώ.

Αν λερώσετε τη θάλασσα, τα πρόστιμα φτάνουν στον στρατοσφαιρικό αριθμό των 58.000 ευρώ.

Το ελεύθερο κάμπινγκ, αυτή η ύστατη ρωγμή ρομαντισμού και η απόλυτη λύση για τις άδειες τσέπες, τιμωρείται πλέον αμείλικτα. Αν σας βρουν να στήνετε σκηνή στην άμμο, η ταρίφα είναι 300 ευρώ ανά άτομο. Και αν νομίζετε ότι ξεμπερδέψατε, κάνετε λάθος, καθώς ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, οι Αρχές μπορούν να σας στείλουν κατευθείαν στο αυτόφωρο.

Οι επαγγελματίες του χώρου βλέπουν καθημερινά την επικίνδυνη άγνοια των παραθεριστών. Όπως εξομολογείται στο ΕΡΤnews ο Βασίλης Φαρφαράς, που δραστηριοποιείται επτά χρόνια στα θαλάσσια σπορ στην Καλαμάτα, το σωσίβιο δεν είναι αξεσουάρ μόδας, αλλά ζήτημα επιβίωσης για κάθε δραστηριότητα (SUP, κανό, θαλάσσιο ποδήλατο).



