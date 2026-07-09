Σισμανόγλειο: Ο 76χρονος λέει πως έβαλε σκόπιμα τη φωτιά - Σε κανονική λειτουργία το νοσοκομείο

Κανονικά διεξάγεται πλέον η λειτουργία του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, κάποιες ώρες μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Λόγω του επίκινδυνου περιστατικού απομακρύνθηκαν νωρίτερα περίπου 35 ασθενείς του πρώτου ορόφου καθώς και 35 του δεύτερου ορόφου σε άλλους θαλάμους.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 5.00 το πρωί, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά εξαπλώθηκε και κατέστρεψε ολοσχερώς τον θάλαμο, στον οποίο έμειναν μόνο οι σιδερένιοι σκελετοί των κρεβατιών και οι καμένοι τοίχοι.

Η αλλαγή της κατάθεσης του 76χρονου

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, καθώς ο 76χρονος ασθενής που κατηγορείται για τον εμπρησμό άλλαξε την κατάθεσή του.

Αρχικά υποστήριξε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά λάθος ενώ κάπνιζε, ωστόσο κατά την προανάκριση παραδέχθηκε ότι έβαλε ο ίδιος τη φωτιά σκόπιμα, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η μεταβολή της κατάθεσής του αλλάζει τα δεδομένα της υπόθεσης, καθώς πλέον ο εμπρησμός αποδίδεται σε πρόθεση και όχι σε αμέλεια.

Ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο που κάηκε, συνελήφθη και στη συνέχεια ομολόγησε ότι εκείνος προκάλεσε τη φωτιά. Οι αστυνομικές Αρχές τον εντόπισαν στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου είχε μεταβεί μετά το περιστατικό.

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Ο ηλικιωμένος ομολόγησε, λέγοντας σύμφωνα με πληροφορίες, πως έβαλε φωτιά με αναπτήρα στο στρώμα του κρεβατιού του διότι ένιωθε παραγκωνισμένος. Ωστόσο, δήλωσε μετανιωμένος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Κρατείται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στελέχη της οποίας συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό, ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, αντιμετωπίζοντας την κατηγορλια του εμπρησμού από πρόθεση.

Τι συνέβη στο Σισμανόγλειο

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό, δε μπορούσες να δεις τίποτα, έφυγα με τον ορό μου» σημείωσε ένας από τους ασθενείς του νοσοκομείου.

Στο νοσηλευτικό ίδρυμα, την ώρα της φωτιάς, έχασε τη ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα από ανακοπή.

Ο γιος της, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ενημέρωσε πως πέθανε σε άλλο σημείο του νοσοκομείου, αλλά αναμένει την έρευνα για να δει εάν ο θάνατός της σχετίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με την πυρκαγιά.



Ο θάλαμος 8 της Παθολογικής Κλινικής κάηκε ολοσχερώς ενώ μάχη έδωσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα, για να μην επεκταθεί η φωτιά.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, που μετέβη στο σημείο προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως η φωτιά ξεκίνησε από τον στρώμα ενός ασθενούς και έκανε λόγο για «εγκληματική ενέργεια» που θα μπορούσε να στοιχίσει πολλές ζωές.

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«Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα. Ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη, δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία 0 74χρονος είπε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά, τρόμαξε και έφυγε» είπε ο ίδιος.

«Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, από αυτή την ατυχία – προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας – που μένει να αποδειχτεί πώς ακριβώς συνέβη», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε ούτε οξυγόνο ούτε κάποιο εύφλεκτο υλικό.

«Πρακτικά ολόκληρη κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, αφού όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια» σημείωσε, σε άλλο σημείο.