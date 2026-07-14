Σισμανόγλειο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο νοσοκομείο

Στη φυλακή μέχρι τη δίκη οδηγήθηκε ο 74χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο εσωτερικό του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, αφού πέρασε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, το κατώφλι του ανακριτή

«Αφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε να διατάξει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Νωρίτερα, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση, και διακεκριμένη φθορά στον 74χρονο άντρα που προκάλεσε την παρά λίγο μοιραία φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ.

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Ο ηλικιωμένος είχε ομολογήσει την πράξη του, δηλώνοντας μάλιστα μεταμέλεια, για τον εμπρησμό στον θάλαμο του Παθολογικού όπου νοσηλευόταν και ο ίδιος.

Αρχικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στον εμπρησμό, αλλά τελικά ομολόγησε ότι αυτός έβαλε φωτιά στα υφάσματα της κλίνης του με αναπτήρα, τον οποίο κατείχε καθώς είναι καπνιστής.

Στη συνέχεια έφυγε από το νοσοκομείο και μετέβη στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου αναζητήθηκε και συνελήφθη, καθώς στην καταμέτρηση των ασθενών που έγινε μετά την πυρκαγιά ήταν απών.

Για το κίνητρο αναφέρει διάφορες δικαιολογίες και συγκεκριμένα πότε ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και δεν τον πρόσεχαν πότε, ότι είχε προβλήματα με το περιβάλλον του και άλλα παρόμοια.

«Δεν ήταν μόνο ένας ο νεκρός από την πυρκαγιά» λέει συγγενής θύματος

Πριν λίγες ημέρες, έγινε λόγος για την ύπαρξη και δεύτερου θύματος, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση συγγενή ασθενούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Σπύρος Γεράρδης, η ξαδέλφη του, η οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες 40 ημέρες με πνευμονική ίνωση, κατέληξε σήμερα (11/07), υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της πτέρυγας, όταν για περίπου 10 έως 15 λεπτά παρέμεινε χωρίς υποστήριξη οξυγόνου.

«Σήμερα χάσαμε την ξαδέλφη μου, που ήταν το δεύτερο θύμα από την πυρκαγιά της Πέμπτης, έστω και έμμεσα. Τα 10-15 λεπτά της εκκένωσης χωρίς να είναι συνδεδεμένη με οξυγόνο επιδείνωσαν δραματικά την κατάστασή της. Το πρωί έπεσε σε κώμα και λίγο αργότερα πέθανε», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η οικογένεια δεν επιδιώκει κάποια νομική διεκδίκηση, επισημαίνοντας πως η ασθενής αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, όπως τονίζει, επιθυμεί να καταγραφεί ότι, κατά την άποψή του, «δεν ήταν μόνο ένας ο νεκρός από την πυρκαγιά».

Υπενθυμίζεται ότι μία 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η εκκένωση της κλινικής. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι προχώρησαν στη διασωλήνωσή της και επιχείρησαν να τη σώσουν, δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν.