Το σκεπτικό της δικαιοσύνης για τις προφυλακίσεις των γιατρών: Ελέγχοι για τις ευθύνες του ΙΣΑ

Σε τροχιά κλιμάκωσης βρίσκεται η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες για τη μεταγωγή των δύο κατηγορούμενων γιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Πέμπτης.

Ο κατηγορούμενος γιατρός, που κρατείται στη ΓΑΔΑ, ξεκίνησε απεργία πείνας αρνούμενος τη σίτιση, ενώ η κατηγορούμενη σύζυγός του παραμένει υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης εν αναμονή των τυπικών εγγράφων.

Tο σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών του Κολωνακίου

Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση υπήρξε καταπελτική, καθώς βασίστηκε σε συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του καλλιτέχνη.

Διαβάστε επίσης: Ο υπνοθεραπευτής για Μαζωνάκη: «Μου φάνηκε ζωντανός στη φωτογραφία» - Η συνεργασία του με τη γιατρό

Οι δύο γιατροί προέβησαν σε σοβαρές επεμβάσεις σε χώρο που στερούνταν νόμιμης άδειας και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα παρέλειψαν να υποβάλουν τον ασθενή στον αναγκαίο προεγχειρητικό ιατρικό έλεγχο.

Ενεργώντας με πλήρη συνείδηση των κινδύνων, επέλεξαν να συνεχίσουν την επέμβαση αγνοώντας τα επαναλαμβανόμενα αλάρμ του μηχανήματος που προειδοποιούσαν για ραγδαία επιδείνωση, με τη γιατρό να υποστηρίζει εκ των υστέρων πως αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων και ότι η ανακοπή συνέβη αργότερα.

Επιπλέον, το ζεύγος καθυστέρησε αναιτιολόγητα να καλέσει το ΕΚΑΒ, παρότι στερούνταν των μέσων για την παροχή επείγουσας φροντίδας,

ενώ με μεταγενέστερες ενέργειες επιχείρησε τη συγκάλυψη των γεγονότων και την παρακώλυση της αστυνομικής έρευνας.

Στο ένταλμα τονίζεται ότι προκύπτει σαφής κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων και κανένας περιοριστικός όρος δεν κρίνεται επαρκής, καθιστώντας την προφυλάκιση το μοναδικό αναγκαίο δικονομικό μέτρο.

Διαβάστε επίσης: «Έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με το ένα χέρι»: Η σοκαριστική αποκάλυψη από το ΕΚΑΒ

Πώς δήλωσαν στον ΙΣΑ οι γιατροί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Νέα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν γύρω από την υπόθεση της πλασμαφαίρεσης και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα έγγραφα που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της δήλωσης του εξοπλισμού στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ).

Σύμφωνα με το τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026, το μηχάνημα αποκτήθηκε έναντι του ποσού των 29.000 ευρώ. Η αναγραφόμενη αξία εγείρει ήδη υποψίες, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αγοραστική αξία του συγκεκριμένου εξοπλισμού, ζήτημα που αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Το πλέον επιλήψιμο σημείο της υπόθεσης, ωστόσο, εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο η γιατρός επιχείρησε να νομιμοποιήσει την παρουσία της συσκευής στο ιατρείο της. Ενάμιση μήνα μετά την αγορά, κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΙΣΑ, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης «βαφτίστηκε» τεχνηέντως ως «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα στον ΙΣΑ για τυχόν ευθύνες

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο ελέγχθηκε το ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και συνολικά το πλαίσιο εποπτείας των κέντρων που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, σύμφωνα με το dikastiko.gr παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο.