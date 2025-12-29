Μενού

Το σκηνικό του καιρού την Πρωτοχρονιά: Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία

Την Πρωτοχρονιά ο καιρός θα θυμίζει χειμώνα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος προειδοποιεί ότι ανήμερα και παραμονή θα επικρατήσει κρύο.

Πρωτοχρονιά στην Αθήνα
Πυροτεχνήματα στην Ακρόπολη για την Πρωτοχρονιά | EUROKINISSI / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς δεν θα είναι ιδιαίτερα φιλικός για όσους σκοπεύουν να υποδεχθούν το νέο έτος σε εξωτερικούς χώρους, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες θα γίνουν αισθητές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε τιμές χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Όπως τονίζει, η θερμοκρασία αναμένεται να βρίσκεται περίπου 4 με 5 βαθμούς κάτω από τη μέση κλιματική τιμή, δημιουργώντας συνθήκες ενός τυπικού χειμωνιάτικου σκηνικού.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι τα προγνωστικά στοιχεία για τις πρώτες ώρες του νέου έτους αποτυπώνουν ξεκάθαρα την εικόνα: έντονο κρύο, χωρίς όμως ακραία φαινόμενα, στο πλαίσιο ενός απολύτως φυσιολογικού χειμώνα.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν αναμένονται προβλήματα στις μετακινήσεις ή στις εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς ο καιρός θα παραμείνει γενικά σταθερός και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

