Το σκηνικό του καιρού την Πρωτοχρονιά: Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς δεν θα είναι ιδιαίτερα φιλικός για όσους σκοπεύουν να υποδεχθούν το νέο έτος σε εξωτερικούς χώρους, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες θα γίνουν αισθητές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε τιμές χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Όπως τονίζει, η θερμοκρασία αναμένεται να βρίσκεται περίπου 4 με 5 βαθμούς κάτω από τη μέση κλιματική τιμή, δημιουργώντας συνθήκες ενός τυπικού χειμωνιάτικου σκηνικού.

Διαβάστε ακόμα: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο «βλέπει» ο Μαρουσάκης - Η πρόγνωση για χιόνια

Σε σχετική ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι τα προγνωστικά στοιχεία για τις πρώτες ώρες του νέου έτους αποτυπώνουν ξεκάθαρα την εικόνα: έντονο κρύο, χωρίς όμως ακραία φαινόμενα, στο πλαίσιο ενός απολύτως φυσιολογικού χειμώνα.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν αναμένονται προβλήματα στις μετακινήσεις ή στις εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς ο καιρός θα παραμείνει γενικά σταθερός και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: «Χειμωνιάτικο σκηνικό» με παγετό και πτώση θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για Πρωτοχρονιά

✅Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες λέξεις μπορεί να αφηγηθεί ένα βίντεο καιρού για την Πρωτοχρονιά.

✅Το σκηνικό των ημερών θα θυμίζει χειμώνα: παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα επικρατήσει κρύο, με θερμοκρασίες περίπου 4–5 βαθμούς κάτω… pic.twitter.com/w9SfURviY2 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025