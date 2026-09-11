Σοβαρή καταγγελία για τους γιατρούς: «Είπαν ότι έχω παράσιτα στο αίμα και θα σωθώ μόνο με πλασμαφαίρεση»

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η καταγγελία που κάνει άνδρας ο οποίος είχε βρεθεί στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το εν λόγω άτομο ισχυρίζεται πως οι γιατροί ήθελαν να τον πείσουν ότι έχει παράσιτα στο αίμα και θα σωθεί μόνο με πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, το άτομο αυτό κατάφερε να κλείσει ραντεβού ύστερα από σύσταση φίλου του, καθώς δεν δέχονταν αλλιώς νέους πελάτες, και μετέβη στον χώρο στις 16 Φεβρουαρίου φέτος. Πλήρωσε το ποσό των 300 ευρώ για την επίσκεψη αυτή.

Ήθελε να λάβει πληροφορίες σχετικά με πιθανή θεραπεία για την απώλεια κιλών, αλλά βρέθηκε να ακούει παράλογα πράγματα, με τον προσωπικό του γιατρό να τον προειδοποιεί να φύγει απευθείας καθώς κινδυνεύει ακόμα και η ζωή του.

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Η επίσκεψη έναντι 300 ευρώ

«Εγώ πήγα εκεί στις 16 Φεβρουαρίου 2026, ύστερα από παρότρυνση ενός φίλου. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset στον μεταβολισμό και μπορεί να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά» είπε, αρχικά, ο καταγγέλων.

«Δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού απευθείας, πρέπει να πας από σύσταση από κάποιον« εξήγησε και περιέγραψε όσα αντίκρισε στον χώρο:

«Σε υποδέχονται σε ένα πολύ φιλόξενο διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Εμφανίζεται η γιατρός, η οποία είναι σαν να σε ξέρει χρόνια. Σε παίρνει στο γραφείο της. Εκεί είναι και ο σύζυγός της και συστήνεται για να υπάρξει μία οικειότητα. Μετά εμφανίζεται και μία τρίτη κοπέλα, που μου ζήτησε να μου κάνει εξέταση αίματος.

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Η σοκαριστική διάγνωση και η σωτήρια πλασμαφαίρεση

Δεκαπέπεντε αργότερα, η βοηθός επέστρεψε για να ενημερώσει τον ασθενή ότι «υπάρχει πρόβλημα».

«Έβλεπα σε μία οθόνη απέναντι το αίμα μαζί με κάτι σαν ζουζουνάκια. Και εκεί μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και έχουν λύση και μπορούν να το φτιάξουν. Μετά με έβαλαν σε ένα τρίτο δωμάτιο, όπου μου έβαλαν ένα κολάρο στο κεφάλι και το συνδέσαμε με ένα laptop και μου έλεγε ότι μου περνάει ένα πρόγραμμα με ενέργεια» περιέγραψε.

Τότε, οι γιατροί επιχείρησαν να τον πείσουν ότι πρέπει να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, είπε. Σημειώνεται ότι ήταν παράνομη η χρήση του μηχανήματος από ιδιώτες.

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6.000 με 10.000 ευρώ η κάθε συνεδρία

«Αρχίζει και προσπαθεί να σε πείσει ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση γιατί μόνο αυτή θα σε σώσει. Αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6.000 μέχρι 10.000 ευρώ τη φορά» είπε, ειδικότερα, το ίδιο άτομο.

Εκτός αυτού, του έδωσαν και «δύο σελίδες συνταγογραφούμενα με χάπια και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία έπρεπε να πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι. (σ.σ. Μου είπαν) ότι μόνος αυτός τα είχε».

Ο ασθενής αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον προσωπικό του γιατρό, του έστειλε τη συνταγή αλλά και του είπε για την πλασμαφαίρεση, με εκείνον να τον καλεί να φύγει αμέσως.

«Όταν είπα στον γιατρό μου πού είμαι, τι έκανα και του έστειλα τη σελίδα της γιατρού, μου είπε να φύγω από εκεί γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση, σε ιδιωτικό ιατρείο. Και ότι είναι λάθος όλο αυτό που κάνω και ότι θα πεθάνω».