Σοβαρό περιστατικό στο Ζεφύρι: Άνδρας γάζωσε αυτοκίνητο έξω από κατοικία

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 06:00 σήμερα, Τρίτη (15/09), στο Ζεφύρι όπου άνδρας άνοιξε πυρ κατά σταθμευμένου οχήματος έξω από κατοικία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ένα όχημα προσέγγισε σπίτι επί της οδού Παναγίας Γρηγορούσης και ο επιβαίνων πυροβόλησε επανειλημμένα το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο εξωτερικό του.

Στη συνέχεια, έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο του και τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο και από την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν 7 κάλυκες, οι οποίοι μεταφέρονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για έλεγχο.

Παράλληλα, οι Αρχές συνέλλεξαν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή από το οποίο και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη.

Όπως γίνεται γνωστό από το κανάλι, το άτομο αυτό φαίνεται να έχει συγγενική σχέση με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Όσον αφορά στο όχημα, αυτό ανήκει στη γυναίκα του ιδιοκτήτη.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για επίθεση με κίνητρο τις προσωπικές διαφορές, αλλά η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, όπως και η προσπάθεια να εντοπιστεί ο δράστης των πυροβολισμών. Δεν έχει ξεκαθαριστεί, τέλος, ποιες είναι αυτές οι προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.